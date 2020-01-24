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Beşiktaş'ta teknik direktör Naibi ile yollar ayrıldı
24.01.2020 - 18:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.
Etiketler : beşiktaş,ali nabi,ayrılık,
677159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/677159.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
18
12
4
2
20
40
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Trabzonspor
18
10
5
3
22
35
4
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
5
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
6
Galatasaray
18
8
6
4
9
30
7
Beşiktaş
18
9
3
6
4
30
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
11
Çaykur Rizespor
18
7
2
9
-8
23
12
Denizlispor
18
6
4
8
-5
22
13
Gençlerbirliği
18
4
6
8
-6
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
18
4
3
11
-14
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
24.01.2020 20:00
Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
25.01.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor - Ankaragücü
25.01.2020 17:00
Kasimpaşa - Alanyaspor
25.01.2020 20:00
Fenerbahçe - Başakşehir
26.01.2020 13:30
Denizlispor - Antalyaspor
26.01.2020 16:00
Göztepe - Beşiktaş
26.01.2020 19:00
Konyaspor - Galatasaray
27.01.2020 20:00
Sivasspor - Rizespor
27.01.2020 20:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
3
Bursaspor
18
10
3
5
4
30
4
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
5
Keçiörengücü
18
7
7
4
4
28
6
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
7
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
8
Adana Demirspor
18
7
6
5
11
27
9
Altay
18
6
6
6
2
24
10
Balıkesirspor
18
6
6
6
-1
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
18
6
5
7
-2
23
13
İstanbulspor
18
4
8
6
0
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
18
5
4
9
-6
16
16
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
17
Boluspor
18
2
7
9
-11
13
18
Eskişehirspor
18
5
3
10
-7
9
PTT 1. Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
24.01.2020 19:00
Akhisarspor - Bursaspor
25.01.2020 14:00
Giresunspor - ümraniyespor
25.01.2020 16:30
Osmanlispor - Keçiörengücü
25.01.2020 19:00
Altay - Istanbulspor
26.01.2020 14:00
Erzurumspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
26.01.2020 14:00
Hatayspor - Menemenspor
26.01.2020 16:30
Eskişehirspor - Adanaspor
26.01.2020 19:00
Adana Demirspor - Boluspor
27.01.2020 19:00
Karagümrük - Altinordu