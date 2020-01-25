Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim ile Arda konusunda yaşanan krizi örtmek yerine üzerine âdeta benzin döktü. Arda'nın takıma geri dönmesi gerektiği konusunda üst üste açıklamalar yapan Terim, kupadaki Rizespor maçının ardından "Davet edildiğim toplantı için Arena'ya gittim. Arda konusunda aynı fikirde olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. O toplantıdan çıktım, eve varmadan haber bir gazeteye verilmiş. Bu, Galatasaray'a yakışan bir durum değil. Hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Cengiz ise dün düzenlediği basın toplantısında bu sözlere sert cevaplar verdi.

Sürekli polemik üretiliyor

Sadece konuşmasının başında Fatih Terim'in adını kullanan Cengiz, 40 dakika süren basın toplantısında başarılı hocadan hep "teknik direktörümüz" şeklinde bahsetti. İkili arasında yaşanan soğuk savaş kaynama noktasına geldi. İşte Cengiz'in Terim ve Arda'yla ilgili açıklamaları: "28 Aralık Antalyaspor maçından bu yana, en az her maç sonrası bize hizmet etmiş eski bir Galatasaraylı kardeşimiz hakkında oluşan polemikler üzerine, yanlış bilgilendirme olgusunu gördüğümüz için bu toplantıyı, camiamızın kenetlenmesi, şampiyonluk yürüyüşlerini için yapıyoruz…"

O söz bizi çok yaraladı

"Sayın teknik direktörümüzün bu söyleminden bu yana, sadece şunu söyledim; bu futbolcu gündemimizde yok. Biz bugüne kadar, 30'a yakın transfer yapmışız. Teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye hayır demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. Bunun için, sayın teknik direktörümüze, hem telefonda hem de sözlü olarak 'gündemimizde yok' dedim. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerek. Bununla ilgili o sözcük, bizi çok yaraladı. Sanki S400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırma lafları hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam böyle bir şey demekten hicap duyarım..."

Arda'nın yolu açık olsun

"Onyekuru transfer için Florya'ya gittim, iki saat oradaydım. Hoca orada olduğumu görmüş fakat ben ayrıldıktan 30 dakika sonra açıklama yaptı. 'Ben olsaydım öyle konuşmazdım' dedi. Keşke gelip bana söyleseydi. Biz idari ve sosyal olarak bu arkadaşın, Galatasaray'a faydalı olacağını düşünmüyoruz. O da bir aile babası. Ben samimi olarak yolunun açık olmasını diliyorum." Cengiz, Tahkim Kurulunun Fenerbahçe ile ilgili kararı için ise "Oyun oynanırken kural değişmesine şiddetle karşıyız. Galatasaray eğer oyuna hile katsa, yapılandırmada sıkıntı yaşasa, bize direk ceza verilirdi..." ifadelerini kullandı.

Aslan’a durmak yok

Kupa yolunda Ç. Rizespor’u 2-1 yenerek yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, ligdeki Konyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile başladı. Galatasaray’da hedef kupadan sonra ligde de kayıpsız yoluna devam etmek.

Lemina yeni Melo

Galatasaray’da son haftalarda yükselen formunu, Rize karşısında turu getiren golle süsleyen Lemina, yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gösteriyor. Rize maçı sonrasındaki paylaşımında ‘Bugünü asla unutmayacağım’ diyen yıldız oyuncu bir diğer mesajında bir tabloya yer verdi. Bu tablonun bir yüzünde Lemina’nın portesi varken bir diğer tarafında ise Melo’nınki vardı.