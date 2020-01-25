Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, uzun süren toplantının ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yolları ayırma kararı aldı. Göztepe maçına Şenol Fidan yönetiminde çıkacak olan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adamı açıklayacak. Siyah-beyazlıların masasında şu anda Samet Aybaba, Sergen Yalçın ve Tayfun Korkut isimleri var. Yönetimin gündemindeki bir diğer alternatif ise Lucescu-Sergen ikilisi. Lucescu'ya futbolu teslim edecek olan yönetim, Sergen Yalçın'ı da teknik olarak göreve getirmeyi planlıyor. Ancak masadaki isimlerden en ağır basan taraf Samet Aybaba. Aybaba'yı sezon sonuna kadar uygun bir ücretle takımın başına geçirmek isteyen siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon ise tecrübeli hocayla yola sportif direktör olarak devam etmeyi düşünüyor. Bilindiği gibi 2012 yılında Fikret Orman, Beşiktaş Başkanı olduğunda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi de yönetimde yer almış ve bir sonraki sezon Samet Aybaba'yla 1 yıl çalışmıştı.

Tayfun Korkut ismi masada

Beşiktaş yönetimi listedeki diğer isimler konusunda da ince eleyip sık dokuyarak hareket etmek istiyor. Samet Aybaba konusundaki planın yanı sıra, önümüzdeki sezonun da hesabını yapan yöneticiler, Aybaba'yla anlaşılması durumunda, seneye takımın başına geçireceği ismi de kararlaştırmak istiyor. Bu konuda Sergen Yalçın ismi öne çıksa da Tayfun Korkut da ağır basan bir diğer teknik adam oluyor. Genç yaşına karşın birçok önemli takımı çalıştıran Korkut konusunda yönetim sağlam hareket etmek istiyor. Samet Aybaba ile anlaşılması durumunda, tecrübeli hocaya da danışarak bir sonraki sezonun planlaması yapılacak.