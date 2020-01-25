Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir müsabakasının 45+1. dakikasında Tolga Ciğerci ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra Tolga’nın yanına giden Aydınus penaltı durumu hakkında konuşurken, Tolga ise penaltı olmadığını belirtti. VAR’a başvuran Aydınus, penaltı kararını iptal etti.