Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir müsabakasının 45+1. dakikasında Tolga Ciğerci ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra Tolga’nın yanına giden Aydınus penaltı durumu hakkında konuşurken, Tolga ise penaltı olmadığını belirtti. VAR’a başvuran Aydınus, penaltı kararını iptal etti.
Tolga uyardı, Aydınus kararından döndü
25.01.2020 - 21:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinin 45+1. dakikasında ceza sahası içerisinde Tolga Ciğerci yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterirken, daha sonra Tolga’ya sordu. Ciğerci penaltı olmadığını dile getirirken, Aydınus VAR’a bakıp penaltıyı iptal etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tolga ciğerci,fırat aydınus,fenerbahçe,
677357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/677357.aspx
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12
4
2
20
40
2
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18
10
6
2
18
36
3
Trabzonspor
18
10
5
3
22
35
4
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
5
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
6
Galatasaray
18
8
6
4
9
30
7
Beşiktaş
18
9
3
6
4
30
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
19
6
6
7
-5
24
11
Çaykur Rizespor
18
7
2
9
-8
23
12
Denizlispor
18
6
4
8
-5
22
13
Gençlerbirliği
19
5
6
8
-5
21
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
18
4
3
11
-14
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
19
2
7
10
-20
13
18
Kayserispor
19
2
5
12
-30
11
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Bursaspor
19
11
3
5
5
33
3
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
4
Keçiörengücü
18
7
7
4
4
28
5
Akhisar Bld.Spor
19
7
7
5
3
28
6
Ümraniye
19
8
4
7
2
28
7
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
8
Adana Demirspor
18
7
6
5
11
27
9
Giresunspor
19
7
6
6
-2
27
10
Altay
18
6
6
6
2
24
11
Balıkesirspor
18
6
6
6
-1
24
12
Fatih Karagümrük
18
6
5
7
-2
23
13
İstanbulspor
18
4
8
6
0
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
18
5
4
9
-6
16
16
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
17
Boluspor
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2
7
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