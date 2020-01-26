Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta yönetimin Abdullah Avcı ile yolları ayırmasının ardından yeni gelecek teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Taraftarlar büyük bir hevesle takımın efsane 10 numa-rası Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesini bekliyor. Yönetimin de çoğunluğunun gönlü 47 yaşındaki teknik adamdan yana. Sergen Yalçın adaylar arasında bir numarada bulunmasına rağmen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin gönlünde ise farklı bir isim yatıyor: Samet Aybaba... Tecrübeli çalıştırıcı Fikret Orman’ın ilk dönemindeki FEDA sezonunda görev yapmış, genç ve düşük maliyetli oyunculardan yüksek verim alarak sezonu üçüncü sırada bitirmişti. Aybaba’nın transfer istemeyeceği, ayrıca düşük ücretle çalışmayı da kabul edecek olması Çebi’nin bu tercihinde önemli rol oynuyor.

Karar çoğunluğun

Sergen Yalçın, Çebi’nin listesinde ikinci sırada bile bulunmuyor. Trabzonlu olan siyah-beyazlıların patronu, Trabzonspor’la yollarını ayıran Ünal Karaman’ı listesinin üstünde tutuyor. Başkan her ne kadar tercihlerini belirlemiş olsa da teknik direktörlük konusunda son sözü söyleyen isim olmayacak. Yönetim kurulu ile yapılacak toplantıda kendi görüşlerini belirterek tavsiyede bulunacak olan Ahmet Nur Çebi, oy birliğiyle verilecek karara göre hareket edecek. Yöneticilerle birlikte Göztepe karşılaşması için İzmir’e giden siyah-beyazlı kulübün başkanı, maçtan sonra İstanbul’a dönerek yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başlayacak.

Sergencan atıyor

Teknik direktörlük için Beşiktaş’ın gündemine gelen ilk isim olan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübe gelmek için can atıyor. Henüz yönetimle herhangi bir görüşmede bulunmayan 47 yaşındaki çalıştırıcının yakın çevresine, “Beşiktaş ile para konuşmam. Beşiktaş beni isterse koşarak giderim” dediği öğrenildi.

BAŞKAN’DAN İLK AÇIKLAMA

En doğru kararı vereceğiz

Başkan Ahmet Nur Çebi, Aydın’ın Söke ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği açılış törenine katıldı. Başkan Çebi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın’ın isminin gündeme gelmesiyle ilgili olarak “Herkesin ismi geçiyor. Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz” açıklamasını yaptı.

İzmir’de görev Fidan’ın

Öte yandan Abdullah Avcı’nın görevinden ayrıldığını açıklayan Beşiktaş’ta, Göztepe deplasmanına takımı yardımcı antrenörler hazırlıyor. İzmir’deki karşılaşmada kenar yönetiminde Şenol Fidan olacak. Gökhan Keskin de Fidan’la birlikte takımı yönlendirecek.