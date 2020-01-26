Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli takımda bir süredir takım arayışlarını sürdüren ve Başakşehir maçı kadrosunda da yer almayan Alper Potuk, eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Kiralık olacağı belirtilen anlaşmanın kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor. Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal dün yaptığı açıklamada, Alper Potuk transferini büyük ölçüde tamamladıklarını açıklamıştı.

Sezon başında yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta forma yansı bulabilmişti.