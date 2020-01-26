Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan Didier Drogba söylentilerine yalanlama
26.01.2020 - 16:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Fatih Terim,
677507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/677507.aspx
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Alanyaspor
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Beşiktaş
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Göztepe
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5
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4
6
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18
15
Antalyaspor
19
4
5
10
-18
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Kasımpaşa
19
4
3
12
-15
15
17
Ankaragücü
19
2
7
10
-20
13
18
Kayserispor
19
2
5
12
-30
11
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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Bursaspor
19
11
3
5
5
33
3
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
4
Keçiörengücü
19
7
8
4
4
29
5
Akhisar Bld.Spor
19
7
7
5
3
28
6
Ümraniye
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4
7
2
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7
Menemen Belediyespor
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28
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Adana Demirspor
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Altay
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Giresunspor
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Balıkesirspor
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6
6
6
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24
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Altınordu
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