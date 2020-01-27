Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklandı. California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu. Hayatını kaybeden diğer 7 kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı. Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer de yaptığı açıklamada, "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Kazada 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna da öldü. New York Times gazetesinin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Amerikan Basketbol Ligi yönetimi, takımlara Bryant ve kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği teyidini gönderdi.

Associated Press haber ajansı ve CNN televizyonu gibi bazı medya kuruluşları da ismini açıklamadıkları kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde ölenler arasında Bryant'ın kızı Gianna'nın da olduğu bilgisini paylaştı.

Los Angeles kenti yetkilileri, California eyaletinin Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 41 yaşındaki Bryant'ın da bulunduğunu doğrulamıştı.

Kazada hayatını kaybeden diğer üç kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

Öte yandan, eski ABD başkanı Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kobe sahada bir efsaneydi... Gianna'yı kaybetmiş olmak da bir aile olarak bizim için içler acısı. Michelle ve ben, Vanessa ve tüm Bryant ailesine böyle akla hayale sığmaz bir günde sevgi ve dualarımızı gönderiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Sayısız başarı ve rekora imza attı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı. Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.

220'si play-off'larda olmak üzere NBA'de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti.

"Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." yorumunu yapmıştı.

Vanessa Laine ile 2001'den bu yana evli olan ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde 4 kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019'un haziran ayında yaşamıştı.