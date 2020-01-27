Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.
Ligin 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.
Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0
Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3
Göztepe-Beşiktaş: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi)
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