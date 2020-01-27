Süper Lig’in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor karşısında aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kartal, “Bugün buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. İlk yarı gerçekten doğru pozisyon alıp, doğru savunma yaptık. İyi mücadele ettik ve berabere bitti. İkinci yarı bir değişiklik yaptık. Yaptığımız değişiklik karşılığını buldu ve 1 golle öne geçtik. Oyunun son bölümüne kadar futbolcular verdiğim görevi gayet yerine getirdiler. Taktik ve disipline bağlı şekilde oynadık. Golden sonra birkaç tane daha pozisyonlarımız vardı. Doğru zamanda doğru pasları yapabilselerdi belki ikinci golü bulup maçı kopartabilirdik. Bizim en büyük eksiğimiz bugün 1-0’dan sonra ikinci golü de bulabilmek için şanslarımız vardı, bunu değerlendiremedik. Değerlendiremediğimiz içinde Sivasspor’da iyi bir takım. İyi futbol oynuyor, güçlü futbolcuları var. Son anlarda yediğimiz golle maç berabere bitti. Sonuç olarak biz bugün buradan 1 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor’da bugün elinden geleni yaptı özellikle ikinci yarı. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.
İsmail Kartal: “1 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz”
27.01.2020 - 23:03 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 23:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DG Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, “1 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.
Etiketler : İsmail Kartal,
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S.
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
18
12
4
2
20
40
2
Fenerbahçe
19
11
4
4
17
37
3
Başakşehir
19
10
6
3
16
36
4
Trabzonspor
18
10
5
3
22
35
5
Alanyaspor
19
10
5
4
20
35
6
Galatasaray
19
9
6
4
12
33
7
Beşiktaş
19
9
3
7
3
30
8
Göztepe
19
8
5
6
3
29
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
19
6
6
7
-5
24
11
Çaykur Rizespor
18
7
2
9
-8
23
12
Denizlispor
19
6
4
9
-8
22
13
Gençlerbirliği
19
5
6
8
-5
21
14
Konyaspor
19
4
6
9
-11
18
15
Antalyaspor
19
4
5
10
-18
17
16
Kasımpaşa
19
4
3
12
-15
15
17
Ankaragücü
19
2
7
10
-20
13
18
Kayserispor
19
2
5
12
-30
11
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
24.01.2020 20:00
Gençlerbirliği 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
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Hes Kablo Kayserispor 1 - 1 Ankaragücü
25.01.2020 17:00
Kasimpaşa 1 - 2 Alanyaspor
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Göztepe 2 - 1 Beşiktaş
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Konyaspor 0 - 3 Galatasaray
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Sivasspor - Rizespor
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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
19
12
4
3
13
40
2
Erzurum BB
19
10
4
5
7
34
3
Bursaspor
19
11
3
5
5
33
4
Keçiörengücü
19
7
8
4
4
29
5
Adana Demirspor
19
7
7
5
11
28
6
Akhisar Bld.Spor
19
7
7
5
3
28
7
Ümraniye
19
8
4
7
2
28
8
Menemen Belediyespor
19
8
4
7
-2
28
9
Altay
19
7
6
6
3
27
10
Giresunspor
19
7
6
6
-2
27
11
Balıkesirspor
19
6
6
7
-2
24
12
Fatih Karagümrük
18
6
5
7
-2
23
13
İstanbulspor
19
4
8
7
-1
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
19
5
5
9
-6
17
16
Adanaspor
19
2
8
9
-10
14
17
Boluspor
19
2
8
9
-11
14
18
Eskişehirspor
19
5
4
10
-7
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25.01.2020 19:00
Altay 1 - 0 Istanbulspor
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