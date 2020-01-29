Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’a yeniden dönmesi söz konusu olan ancak yönetim tarafından veto edilen Arda Turan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. “Türk futbolunun değerli üyeleri” ve “Sevgili Galatasaraylılar” diye başlayan açıklamada Turan “G.Saray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki, hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid’e de, Barcelona’ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim. Bununla da iftihar ettim” ifadesini kullandı. Turan devamında “Evet, yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim. Ama sevindiğim tek bir şey var Galatasaray’a hiç yanlış yapmadım” ifadelerini kullandı.

G.Saray aşkı hep aynı

Tecrübeli oyuncu “Arda Turan ismi üzerinden G.Saray’da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray’dır. G.Saray yönetiminin kararını saygıyla karşılıyorum. Bu süreçte bana destek veren başta ultrAslan olmak üzere bütün G.Saray taraftarına teşekkürlerimi iletiyorum. En ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için Fatih Terim’e minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun içimdeki G.Saray aşkı hep aynıdır” dedi.

CİMBOM’A KÖTÜ HABER

Falcao 2 maç yok

Galatasaray’ın son maçlarının yıldız isimlerinden kötü haber geldi. Konya deplasmanında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Falcao ve yeni transfer Saracchi’nin çekilen MR’ı sonrasında sağ uyluk kasında orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Falcao'nun iki, Sarrachi'nin bir hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.