Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beşiktaş derbisiyle bastığı gazdan ayağını çekmeden yola devam eden Fenerbahçe, lider Sivas’ın ensesine yapışmış durumda. Son dört maçında Beşiktaş ve Başakşehir gibi iki güçlü rakibini de yenerek 12 puan toplayan sarı-lacivertlilerin başarısında aslan payı şüphesiz teknik direktör Ersun Yanal’ın. Derbiyi net bir skorla kazanan tecrübeli teknik adam, Rize maçında skoru alabilmek için Zanka-Emre hamlesi yapmış ve takımını ileriye taşıyarak üç puana uzanmıştı. Gaziantep’te ilk yarıda kilitlenen oyunu Rodrigues kozuyla sürerek açan Yanal, Başakşehir karşısında tercih ettiği 11’le de güçlü rakibine sahayı dar etti.

Problem kalmadı

Orta sahada Emre-Gustavo tercihinden Ozan-Gustavo ikilisine dönerek takımın ofans gücünü artıran Ersun Yanal klasik 4-2-3-1 dizilişini de maçına ya da oyunun gidişatı göre değiştirerek farkını ortaya koyuyor. Sarı-lacivertliler maç içinde 4-3-3 ya da 4-4-2 gibi taktiklere dönerek oyunu istedikleri gibi kontrol edebiliyor. Zaman zaman Max Kruse’yi Muriç’in yanına çekip çift forvete dönen Ersun Yanal, bekleri ileri çıktığında ise Gustavo’yu Serdar ile Jailson’un arasında çekerek savunma güvenliğini garantiye alıyor. Ersun Hoca “Uyum problemini aştık” sözleriyle oyuncuların nihayet sisteme adapte olmasından duyduğu memnuniyeti vurguluyor.

Muriç’e vize çıkmadı

Transferin bitmesine kısa bir süre kala İngiliz basını Vedat Muriç’le ilgili bir iddia ortaya sürdü. Ada basınında yer alan haberlere göre Manchester United uzun zamandır takip ettiği Kosovalı golcü için 20 milyon paundu gözden çıkardı. Tottenham’ın da ilgilendiği Muriç için astronomik bir teklif bekleyen sarı-lacivertlilerin, ManU’yu geri çevirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Muriç için daha yüksek beklentileri olan Fenerbahçe, aynı zamanda Kosovalı’nın yerine bir isim bulamayıp şampiyonluk yarışında golcüsüz kalmaktan çekiniyor.

Güle güle Rodriguez

Fenerbahçe sezon başından beri uğraştığı sol bek transferinde Kolarov'dan sonra Ricardo Rodriguez planında da hayal kırıklığı yaşıyor. Fenerbahçe’yle prensipte anlaşan İsviçreli oyuncu, ekonomik krizi aşmaya uğraşan sarı-lacivertlileri daha fazla bekleyemedi ve Napoli'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler bu gelişme üzerine Inter'in 21 yaşındaki sol beki Federico Dimarco'ya yöneldi. Anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Yönetici Semih Özsoy son pürüzleri gidermek için İtalya'ya uçacak. Alınan bilgiye göre futbolcu 1,5 yıllığına kiralanacak ve Inter'e bir bedel ödenmeyecek.

TRABZON HAZIRLIĞI

Çift kale yaptılar

∂ Trabzonspor maçına hazırlanan F.Bahçe'nin dünkü idmanında Ersun Yanal oyuncularına önce bir süre pas çalışması yaptırdı. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi. Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

50 MİLYON AVRO HESABI

Bütçe sabitlenecek

∂ F.Bahçe sezon başında 71 milyon avro olarak açıklanan maaş bütçesini aşağı çekmek için çalışıyor. Yönetimin hedefi, Comolli ve Moses’ın vedasıyla 66 milyon avroya inen rakamı 50 milyon avroda sabitleyebilmek. Maç başı uygulamasını kaldıran yönetim astronomik ödemelere de son vermekte kararlı.

BAŞKAN MAÇA GİDİYOR

Koç gibi destek

∂ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Başkan, kafileyle birlikte Trabzon’a gidecek ve zorlu mücadeleyi protokol tribününden takip edecek. İki kulüp arasındaki yüksek tansiyona rağmen Trabzon’a gidecek Koç’a çok sayıda yöneticinin de eşlik etmesi bekleniyor.

O ARTIK BELÇİKA’DA

Barış Westerlo’ya

∂ Fenerbahçe, 22 yaşındaki Barış Alıcı’yı Belçika Ligi’ne gönderdi. Sezona kiralık olarak Çaykur Rizespor’da başlayan genç isim bir buçuk seneliğine Westerlo’ya kiralandı. Sarı-lacivertliler daha önce de genç kalecisi Berke Özer’i de Westerlo’ya kiralamıştı. Barış, Rize’de dokuz maçta iki gol ve bir asiste imzasını atmıştı.