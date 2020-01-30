Sezon başından bu yana Fatih Terim’in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray’da tamamen gözden çıkarıldı.

Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo’da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.