Sezon başından bu yana Fatih Terim’in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray’da tamamen gözden çıkarıldı.
Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo’da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.
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Sezon başından bu yana Fatih Terim’in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray’da tamamen gözden çıkarıldı.
Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo’da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.
Kaynak: Fanatik
Etiketler : galatasaray,emre mor,transfer,