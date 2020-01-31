Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe'de 8 Ocak'ta transfer edilen Simon Falette'nin lisansı çıktı. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından sezon sonuna kadar kiralanan savunma oyuncusu, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dâhil edildi. 27 yaşındaki Falette, kulübün limit aşımı sebebiyle bir türlü resmî olarak kadroya katılamamıştı. Sol bek transferi yapmak isteyen ve ayrılıkları da gündeme alarak görüşmeler yapan Fenerbahçe, futbolcuyu beklemeye almış ve "transferin iptal edilmesi" ihtimali de masaya yatırılmıştı. Sarı-lacivertliler, son yaptıkları hesapların üzerine Gineli oyuncu için evrakları TFF'ye göndererek Falette'nin 2. yarıda oynamasının önünü açtı.



> Alper'in inadı sürüyor

Bu arada F.Bahçe ara transferin bitmesine saatler kala Alper Potuk'un inadını bir türlü kıramıyor. Futbolcuyu elden çıkarmaya çalışan yönetimin çabaları sonuç vermedi. Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu, yöneticilerin çabasına, taraftarın tepkisine rağmen gelen tüm teklifleri geri çevirdi. Sezon başında ücretinde yüzde 40 oranında bir indirim yapan oyuncunun, "Fenerbahçeli Alper" olarak anılma sevdası, İstanbul'dan ayrılmak istemeyişi ve kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesiyle direnişi sinirleri gererken, sarı-lacivertliler bu sıkıntı sebebiyle ara transferde son dakikaya kadar büyük zorluklar yaşayacağa benziyor.



TAHKİM’DEN RET

Saat 18.00 son !

TFF, 16 Ocak’ta aldığı kararla Süper Lig kulüplerine, yeni oyuncuları transferin son günü (bugün) saat 18.00’e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma mecburiyeti getirmişti. Tahkim Kurulu ise Fenerbahçe’nin bu karara itirazının esastan reddine oy birliği ile karar verdi.



FENER'DEN TEPKİ

Futboldan uzaksınız!

Tahkim'den gelen saat reddine sert çıkan F.Bahçe Kulübü'nden, "Transferler bazen son 1 dakika içinde dahi gerçekleşebiliyor. Bu karar futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak bir anlayışla yönetildiğini bir kere daha göstermiştir" açıklaması yapıldı.



KRUSE: ÇOK ÇALIŞIYORUZ

Takım ruhumuz iyi

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, kulübün Youtube hesabından taraftara, "Sahip olduğumuz her amacı gerçekleştirmek için, ligin zirvesinde olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Şampiyon olana kadar. İyi bir takım ruhumuz var" mesajı verdi.



Hasan Ali neşesi

Trabzon maçına hazırlanan F.Bahçe dünkü idmanında önce pas çalışması ardından da 3’erli gruplar halinde dar alanda çift kale maç yaptı. Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım'ın, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmaya katılması moralleri yükseltti.