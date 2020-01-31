Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüsü salgını nedeniyle Çin olağanüstü hâl ilan ederken, ligin de ertelenmesi kararı alındı. 22 Şubat'ta başlaması planlanan ligin yeni tarihi açıklanmazken, transfer piyasası da bir anda karıştı. Çin Ligi'nde birbirinden ünlü yıldız top koştururken bazıları da salgından korktukları için sözleşmelerini feshetmek üzere soluğu FIFA'da aldı.

FIFA'nın aklındaki planın ise oyuncuların kiralanması için süre vermek. Avrupa'da ara transfer dönemi bugün sona erecek. Ancak kaynaklara göre; FIFA, Çin Ligi'ndeki oyuncuları ve kulüpleri mağdur etmeden oyuncuların transferi için herkese ek süre tanımayı planlıyor.

İŞTE ÇİN LİGİ'NİN YILDIZLARI

Anderson Talisca, Fellaini, Arnautovic, Paulinho, Moussa Dembele, Ighalo, Salomon Rondon, Oscar, El Shaarawy, Stephane Mbia, Hulk, Marek Hamsik, Alex Teixeira…