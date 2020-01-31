Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulüp, Messias'ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübü'ne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir" denildi.