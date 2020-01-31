Bordo-mavili kulüp, Messias'ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübü'ne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir" denildi.
Messias resmen Trabzonspor'da!
31.01.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor,KAP,Manoel Messias Silva Carvalho,
678519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/678519.aspx
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2
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11
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4
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Başakşehir
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10
6
3
16
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4
Trabzonspor
18
10
5
3
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5
Alanyaspor
19
10
5
4
20
35
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Galatasaray
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9
6
4
12
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Beşiktaş
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9
3
7
3
30
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Göztepe
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8
5
6
3
29
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
19
6
6
7
-5
24
11
Çaykur Rizespor
19
7
3
9
-8
24
12
Denizlispor
19
6
4
9
-8
22
13
Gençlerbirliği
19
5
6
8
-5
21
14
Konyaspor
19
4
6
9
-11
18
15
Antalyaspor
19
4
5
10
-18
17
16
Kasımpaşa
19
4
3
12
-15
15
17
Ankaragücü
19
2
7
10
-20
13
18
Kayserispor
19
2
5
12
-30
11
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Sivasspor 1 - 1 Rizespor
27.01.2020 20:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
19
12
4
3
13
40
2
Erzurum BB
19
10
4
5
7
34
3
Bursaspor
19
11
3
5
5
33
4
Keçiörengücü
19
7
8
4
4
29
5
Adana Demirspor
19
7
7
5
11
28
6
Akhisar Bld.Spor
19
7
7
5
3
28
7
Ümraniye
19
8
4
7
2
28
8
Menemen Belediyespor
19
8
4
7
-2
28
9
Altay
19
7
6
6
3
27
10
Giresunspor
19
7
6
6
-2
27
11
Fatih Karagümrük
19
6
6
7
-2
24
12
Balıkesirspor
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6
6
7
-2
24
13
İstanbulspor
19
4
8
7
-1
20
14
Altınordu
19
4
8
7
-5
20
15
Osmanlıspor
19
5
5
9
-6
17
16
Adanaspor
19
2
8
9
-10
14
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Boluspor
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2
8
9
-11
14
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Eskişehirspor
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5
4
10
-7
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