Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 8. dakikada Crivelli ve 48. ve 73. dakikalarda Visca'dan geldi. Ankara ekibinin tek golünü ise 29. dakikada Ayite kaydetti.
Gençlerbirliği'ne karşı iki gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Edin Visca, ligdeki gol sayısını da 7 yapmayı başardı.
8 tane de asisti bulunan Boşnak futbolcunun, Gençlerbirliği, Sivasspor, Trabzonspor, Denizlispor ve Malatyaspor mücadelelerinde de 1'er golü bulunuyor.
Visca ligde 7 gole ulaştı
31.01.2020 - 22:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir'in sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta iki gol kaydeden Edin Visca, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 8. dakikada Crivelli ve 48. ve 73. dakikalarda Visca'dan geldi. Ankara ekibinin tek golünü ise 29. dakikada Ayite kaydetti.
Etiketler : Medipol Başakşehir,
678604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/678604.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
19
12
5
2
20
41
2
Fenerbahçe
19
11
4
4
17
37
3
Başakşehir
19
10
6
3
16
36
4
Trabzonspor
18
10
5
3
22
35
5
Alanyaspor
19
10
5
4
20
35
6
Galatasaray
19
9
6
4
12
33
7
Beşiktaş
19
9
3
7
3
30
8
Göztepe
19
8
5
6
3
29
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
19
6
6
7
-5
24
11
Çaykur Rizespor
19
7
3
9
-8
24
12
Denizlispor
19
6
4
9
-8
22
13
Gençlerbirliği
19
5
6
8
-5
21
14
Konyaspor
19
4
6
9
-11
18
15
Antalyaspor
19
4
5
10
-18
17
16
Kasımpaşa
19
4
3
12
-15
15
17
Ankaragücü
19
2
7
10
-20
13
18
Kayserispor
19
2
5
12
-30
11
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
24.01.2020 20:00
Gençlerbirliği 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
25.01.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 1 Ankaragücü
25.01.2020 17:00
Kasimpaşa 1 - 2 Alanyaspor
25.01.2020 20:00
Fenerbahçe 2 - 0 Başakşehir
26.01.2020 13:30
Denizlispor 0 - 3 Antalyaspor
26.01.2020 16:00
Göztepe 2 - 1 Beşiktaş
26.01.2020 19:00
Konyaspor 0 - 3 Galatasaray
27.01.2020 20:00
Sivasspor 1 - 1 Rizespor
27.01.2020 20:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
19
12
4
3
13
40
2
Erzurum BB
19
10
4
5
7
34
3
Bursaspor
19
11
3
5
5
33
4
Keçiörengücü
19
7
8
4
4
29
5
Adana Demirspor
19
7
7
5
11
28
6
Akhisar Bld.Spor
19
7
7
5
3
28
7
Ümraniye
19
8
4
7
2
28
8
Menemen Belediyespor
19
8
4
7
-2
28
9
Altay
19
7
6
6
3
27
10
Giresunspor
19
7
6
6
-2
27
11
Fatih Karagümrük
19
6
6
7
-2
24
12
Balıkesirspor
19
6
6
7
-2
24
13
İstanbulspor
19
4
8
7
-1
20
14
Altınordu
19
4
8
7
-5
20
15
Osmanlıspor
19
5
5
9
-6
17
16
Adanaspor
19
2
8
9
-10
14
17
Boluspor
19
2
8
9
-11
14
18
Eskişehirspor
19
5
4
10
-7
10
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 19:00
Adanaspor - Osmanlispor
01.02.2020 14:00
Keçiörengücü - Adana Demirspor
01.02.2020 16:30
Boluspor - Erzurumspor
01.02.2020 19:00
Menemenspor - Karagümrük
02.02.2020 14:00
Hatayspor - Giresunspor
02.02.2020 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Altay
02.02.2020 16:30
Altinordu - Akhisarspor
02.02.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor
03.02.2020 19:00
Istanbulspor - ümraniyespor