Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de bu akşam tam bir futbol şöleni var. Haftanın en kritik karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde 41 puanla lider durumda bulunan Sivasspor’un bir maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, 37 puanla ikinci sırada yer alan rakibini yenerek zirvede yarışında iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmesi hâlinde bu sezon ligde ilk defa dört maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak.

İlk maç 1-1 bitmişti

Şampiyonluk yolunda kritik bir deplasman maçına çıkacak olan Fenerbahçe de, Süper Lig’de yükselen bir form grafiğine sahip. Ligde son dört maçını da kazanan sarı-lacivertliler, 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti. Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım dışında eksik bulunmuyor. Trabzonspor’da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Kupada Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Nwakaeme de maçta görev alamayacak.

Erken vur, işi bitir

Trabzonspor’un genç hocası Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe’yi yıkım planını hazırladı. Kendi sahalarında oynayacakları maça oyuncularına baskılı başlamaları gerektiğini belirten Çimşir “Erken gol bulursak kilidi kolay açmış oluruz. Hızlı ataklarla rakibin savunma dengesini bozup gol atarız. Her şeyden önce 90 dakika boyunca mücadele etmeli ve sakin kalmalıyız” diye konuştu.

Sakin kal, kazan!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor karşısına geçen haftaki on biri sürmeyi düşünüyor. Başakşehir maçında takımın performansından memnun kalan Yanal oyuncularına “Tıpkı o maçtaki gibi diri ve istekli oynarsak her rakibi yeneriz. Baskılı ve hızlı futbolumuzu Trabzon’da uygulayacağız. Hakemle ve rakiple uğraşmak yok. Sakin kalan kazanır” tembihinde bulundu.

Gözler golcülerde

Dev karşılaşmada gözleri iki takımın golcüleri Sörloth ve Muriç’in üzerinde olacak. Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth’u takip ediyor. Trabzonspor’un Sörloth’un, Fenerbahçe de Muriç’in gol attığı maçları kaybetmedi.

Trabzon’dan üçü bir arada

Trabzonspor Kulübü, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias için imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu burada yaptığı açıklamada, "Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz ama özellikle Guilherme'ye özel bir parantez açmak istiyorum. Son 48 saat içerisinde vermiş olduğu savaşı, Trabzonspor formasını giymek için göstermiş olduğu mücadeleyi sahada da gösterirse başarıya çok yakın olacağımızdan eminim" dedi.

Kazanma zamanı

Guilherme de yaptığı açıklamada, Başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederek, "Çok stresliydi ama sonu mutlu bitti. Trabzonspor adına iyi işler çıkartıp, başarılar kazanma zamanı" diye konuştu. Manoel Messias kendisini çok mutlu ve motivasyonlu hissettiğini belirtirken, Manuel da Costa ise "Beni bu ailenin içine aldıkları için herkese teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı. Bordo-mavililerde Guilherme 6, Da Costa 27 ve Manoel ise 23 numaralı formayla mücadele edecek.

Zanka yollandı Allahyar döndü

Victor Moses ile yolları ayıran F.Bahçe, Falette’e lisans çıkarmıştı. Limit problemi yaşayan sarı-lacivertliler Moses’ın yıllık ücretinden kurtulmasının yanı sıra alacaklarının bir kısmını da bırakmasıyla bu transferi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler dün de Danimarkalı stoperi Mathias Zanka’ya yol verdi. Fransa Ligue 1 takımlarından Aimens’in yaptığı teklifi reddeden tecrübeli oyuncu, dün akşam saatlerinde Almanya’nın yolunu tuttu.

Lisans çıkarıldı

Düsseldorf ile anlaşan Zanka, böylece Fransa yerine Almanya’yı tercih etmiş oldu. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Alman ekibine kiraladı. Sezon başında İstanbulspor’a kiralanan Allahyar ise geri döndü. İranlı oyuncu Belçika ekibi Mouscron'a kiralanacaktı ama vize çıkmayınca genç santrfor elde kaldı. Öte yandan yönetimin Çaykur Rizespor'a kiralamak istediği Alper Potuk da başka takımlardan da teklif getirdi ama yönetim 'Sadece Çaykur Rizespor'a gidebilirsin' dedi. Potuk bunu kabul etmeyince Fenerbahçe'de kaldı.

BİLETLER ANINDA BİTTİ

Akyazı kapalı gişe

∂ İki takım arasındaki dev karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Bordo-mavili taraftarlar maça akın edecek. 33 bin kombine kartlı taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 bilet de 3,5 dakika içerisinde tükendi.

ALTI MAÇTIR YENİLMİYOR

Fener’e geçit yok

∂ Trabzonspor, uzun süredir Fenerbahçe’ye geçit vermiyor. Fenerbahçe’ye son olarak 26 Aralık 2016’da 3-0 yenilen bordo-mavililer sonrasında oynadığı altı karşılaşmada yenilmedi. Trabzonspor 6 maçta 5 beraberlik ve bir galibiyet aldı.

EMRE-MURİÇ-GUSTAVO

Sınırda üç oyuncu

∂ Fenerbahçe’de üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Luiz Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

MAĞLUBİYETİ YOK

2020 Fener’e iyi geldi

∂ Fenerbahçe, yeni yılda oynadığı 4 resmî maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde Gaziantep FK ve Başakşehir’i yenen Fenerbahçe, kupada ise Kayserispor ile oynadığı iki maçın birini kazandı, birinde berabere kalarak, rakibini eledi.