Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Genç oyuncularımızdan Cebrail Akbulut TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'a, Okan Turp TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a 2019-2020 sezonunun sonuna kadar, Barış Alıcı ise Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncularımızdan Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a geri alma opsiyonuyla transfer olmuştur." denildi.
Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı
01.02.2020 - 09:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : fb,transfer,kiralık,
678682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/678682.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
19
12
5
2
20
41
2
Başakşehir
20
11
6
3
18
39
3
Fenerbahçe
19
11
4
4
17
37
4
Trabzonspor
18
10
5
3
22
35
5
Alanyaspor
19
10
5
4
20
35
6
Galatasaray
19
9
6
4
12
33
7
Beşiktaş
19
9
3
7
3
30
8
Göztepe
19
8
5
6
3
29
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
19
6
6
7
-5
24
11
Çaykur Rizespor
19
7
3
9
-8
24
12
Denizlispor
19
6
4
9
-8
22
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
19
4
6
9
-11
18
15
Antalyaspor
19
4
5
10
-18
17
16
Kasımpaşa
19
4
3
12
-15
15
17
Ankaragücü
19
2
7
10
-20
13
18
Kayserispor
19
2
5
12
-30
11
Süper Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 20:00
Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği
01.02.2020 14:00
Antalyaspor - Konyaspor
01.02.2020 17:00
Rizespor - Beşiktaş
01.02.2020 20:00
Trabzonspor - Fenerbahçe
02.02.2020 13:30
Ankaragücü - Kasimpaşa
02.02.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
02.02.2020 16:00
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
02.02.2020 19:00
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
03.02.2020 20:00
Denizlispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
19
12
4
3
13
40
2
Erzurum BB
19
10
4
5
7
34
3
Bursaspor
19
11
3
5
5
33
4
Keçiörengücü
19
7
8
4
4
29
5
Adana Demirspor
19
7
7
5
11
28
6
Akhisar Bld.Spor
19
7
7
5
3
28
7
Ümraniye
19
8
4
7
2
28
8
Menemen Belediyespor
19
8
4
7
-2
28
9
Altay
19
7
6
6
3
27
10
Giresunspor
19
7
6
6
-2
27
11
Fatih Karagümrük
19
6
6
7
-2
24
12
Balıkesirspor
19
6
6
7
-2
24
13
İstanbulspor
19
4
8
7
-1
20
14
Altınordu
19
4
8
7
-5
20
15
Adanaspor
20
3
8
9
-8
17
16
Osmanlıspor
20
5
5
10
-8
17
17
Boluspor
19
2
8
9
-11
14
18
Eskişehirspor
19
5
4
10
-7
10
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 19:00
Adanaspor 3 - 1 Osmanlispor
01.02.2020 14:00
Keçiörengücü - Adana Demirspor
01.02.2020 16:30
Boluspor - Erzurumspor
01.02.2020 19:00
Menemenspor - Karagümrük
02.02.2020 14:00
Hatayspor - Giresunspor
02.02.2020 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Altay
02.02.2020 16:30
Altinordu - Akhisarspor
02.02.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor
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Istanbulspor - ümraniyespor