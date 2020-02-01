Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.
Siyah-beyazlı kulüp, ayrıca Ganalı futbolcunun 99 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
BAŞA DÖN
Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.
Siyah-beyazlı kulüp, ayrıca Ganalı futbolcunun 99 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Beşiktaş,yeni transfer. Boateng'in lisansını çıkardı,