Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün kazansak da kaybetsek de lig bitmeyecekti. Önümüzde uzun bir maraton var. Yüzde 68'e 32 top üstünlüğümüz vardı. Oyunda atamadığımız çok sayıda pozisyon var. Attığımız bir nizami gol var. İyi yoldayız, yakaladığımız pozisyonları skora çevirmek en büyük problemdi. Bugün oyunculara ne dersiniz derseniz oyuncularım sadece topu çizgiden içeri atamadılar. Bu performansı sonuna kadar takip edip devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu gördünüz, bu mücadeleyi gördünüz. bu ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.
Ersun Yanal: Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek
01.02.2020 - 23:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamada bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Ersun Yanal,Trabzonspor,
678815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/678815.aspx
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11
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3
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Fenerbahçe
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4
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4
Trabzonspor
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5
3
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Alanyaspor
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4
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Galatasaray
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9
6
4
12
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Beşiktaş
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9
3
7
3
30
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Göztepe
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8
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3
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Malatyaspor
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6
6
6
7
24
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Gaziantep FK
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6
6
7
-5
24
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Çaykur Rizespor
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7
3
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-8
24
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19
6
4
9
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Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
20
4
7
9
-11
19
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Kasımpaşa
19
4
3
12
-15
15
17
Ankaragücü
19
2
7
10
-20
13
18
Kayserispor
19
2
5
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11
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
19
12
4
3
13
40
2
Erzurum BB
19
10
4
5
7
34
3
Bursaspor
19
11
3
5
5
33
4
Adana Demirspor
20
8
7
5
13
31
5
Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Akhisar Bld.Spor
19
7
7
5
3
28
7
Ümraniye
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28
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Menemen Belediyespor
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Giresunspor
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6
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