Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni yılın ilk dev maçında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Zirve mücadelesi veren iki takım da şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak istiyordu. Ev sahibi en önemli silahlarından Nwakaeme’den mahrum, konuk ekip ise Başakşehir’i deviren kadrosuyla çıktı sahaya. Tamamen bordo-mavi olan tribünler henüz 45. saniyede Obi Mikel’in hatasında faturayı kesen Max Kruse’nin golüyle buz kesti: 1-0. Ancak Trabzonspor’un Sörloth’u vardı. Kuzey’in Kralı lakaplı Norveçli, 16’da Ekuban’ın derinlemesine pasında kontrol ettiği topu sol çaprazdan ağlara yolladı: 1-1. 32’de ise Campi’nin arka direkten altı pas çevirdiği topu Novak kafayla ağlara yolladı: 2-1.

Kahraman Uğurcan

Farkı açma çabasındaki Trabzonspor 41’de Sörloth’la üst direğe takılırken, Fenerbahçe ipleri ele aldı. Ancak sarı-lacivertlilerin kurduğu baskıya Uğurcan set çekti. Genç eldiven önce Muriç’in hemen ardından da Tolga’nın gollük vuruşlarında yaptığı inanılmaz kurtarışlarla Trabzonspor’un soyunma odasına üstün gitmesini sağladı. İkinci yarıda ilk tehlike 53’te Karadeniz ekibinden geldi, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Pereira’ya Jailson son anda engel oldu. 55’te ise Ozan’ın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı. Dakikalar ilerledikçe sertlik dozajı artarken 69’da Rodrigues’in sol çaprazdan şutunda Uğurcan’ın sektirdiği top Muriç’e çarparak auta çıktı. Kalan dakikalarda oyun sık sık faulle dururken, 90’da karşı karşı pozisyonda Kruse’nin skoru eşitlemesine engel olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor’u zafere taşıdı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR:

Kupaları kaldıracağız

∂ Trabzonspor'un başına biraz da 'acaba takımın ağırlığını kaldırabilecek mi?' sorularıyla geçen Hüseyin Çimşir, ilk dev maçını kazandı, ehliyetini aldı. Maçı değerlendirirken, "Bazen kazanırken eksikleri görmek gerekiyor" diyen Çimşir, "Kazandığımız için mutluyum. Biz de sahanın kenarında oyuncular kadar yaşıyoruz maçı. Oyunun başında geri düşmemiz beklediğimiz senaryo değildi ama 2'yi bulduk. Bir dönem oyun bizim kontrolümüzdeydi. Sonra Fenerbahçe kontrolü aldı. Hedefimiz ve hayalimiz var. Hak edilerek kazanılan kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak istiyoruz. Bir adım daha attık" şeklinde konuştu.

Müthiş Viking

Trabzonspor'un tartışmasız bu sezon en verimli transferi olan Alexander Sörloth dün müthiş bir futbol ortaya koydu. Attığı zeka ürünü golün yanı sıra sarı-lacivertli defansı çok zor durumlara düşürmesiyle dikkat çeken Viking maçın adamı oldu. Sörloth, dün akşamkiyle birlikte bu sezon ligde 16 gole yükselirken maçın ardından, "Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı iyi savaştık. Önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık. Çok iyi bir takımda oynuyorum. Her zaman beni ceza alanında topla buluşturmaya çalışıyorlar. Trabzonspor için gollerimi atmaya devam ediyorum, bu takımda oynadığım için mutluyum" dedi.

NOVAK FENER'İ SEVİYOR

Gol atmak çok zevkli

∂ Trabzon'un sol beki Novak geçen sezon iç sahada 2-1 kazandıkları F.Bahçe maçında da bir gol bulmuştu. Çek oyuncu, "Fenerbahçe maçları bizim için çok önemli. Bu takıma karşı gol atabilmek gerçekten çok özel. Hayatım boyunca böyle atmosfer görmedim" dedi.

DIRAR: POZİTİF OLMALIYIZ

Hayal kırıklığı oldu

∂ F.Bahçe'den Nabil Dirar, "Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu ama inanmaya devam edeceğiz. Son karşılaşmaya kadar pozitif olmalıyız. İlk yarı iyiydik. Rakibimiz çok pozisyon üretemese de 2 tane gol attı. Kendi performasımdan memnunum" açıklaması yaptı.

MURİÇ: TELAFİ EDERİZ

Bile bile gol yedik

∂ Dün etkisiz olan Vedat Muriç, "Buraya 4'te 4 yaparak geldik. Çok da iyi başladık. 1. dakikada gol attık. Ancak üzüldüğümüz bir konu var, Trabzon'un dıştan içe orta yaparak gol attığını biliyorduk iki golü de öyle yedik. Umarım Alanya maçını alarak telafi ederiz" dedi.

3 MAÇTIR GOL ATIYOR

Kruse boş durmadı

∂ F.Bahçe'nin son haftalarda parlayan yıldızı Max Kruse dün de iş başındaydı. Henüz ilk dakika dolmadan Uğurcan'ı avlayan Alman oyuncu böylece ligde üst üste 3. maçında da (G.Antep, Başakşehir, Trabzonspor) gol buldu ama mağlubiyeti önlemeye yetmedi.