Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe’nin teknik patronu Ersun Yanal, “Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36’ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik! Oyunun hakimi bizdik. Bunu sonuca ulaştıramadığımız için üzgünüz” derken, “Ne olursa olsun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Birilerinin isteği olmayacak, biz istediğimizi alacağız. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek” şeklinde konuştu.

Özsoy sert çıktı

Yanal ayrıca, “Fenerbahçe’nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak. Kruse’nin pozisyonunu (sayılmayan gol) izledim, konuşulan şeyler doğru, üzgünüm, futbolun önüne geçiyor. Bu maçta halbuki her şey güzeldi, her şey futboldu ama o karar futbolun önüne geçti” açıklaması yaptı. Yönetici Semih Özsoy da, “Biz şampiyon olacağız. Rakip başkan, ‘Biz hakemi de yendik’ demiş. Hakem rüzgarını arkasına alanlar böyle konuşabilir. Vedat’ın golünün verilmemesi inanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

EMRE LİGDE CEZALI

Gustavo kupada yok

∂ Kanarya, Trabzonspor deplasmanında iki kayıp birden verdi. Kart sınırında olan ve önce sarı gören Gustavo, ligdeki Alanyaspor maçında forma giyemeyecekti. Son anlarda bir sarı daha gördü ve cezası kupadaki Kırklareli maçına döndü. Sarı gören Emre Belözoğlu ise Alanya mücadelesinde yok.

TURKCELL’DEN İLK

Maç öncesi 5G yayın yapıldı

∂ Türkiye yayıncılık tarihinde dün bir ilk yaşandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Turkcell’in altyapısı üzerinden Türkiye’de ilk kez 5G üzerinden canlı televizyon yayını gerçekleşti. Ekran başındaki futbolseverler ilk kez 5G farkıyla maç öncesi atmosferi yaşama şansına sahip oldu.

EV SAHİBİ ÜSTÜN

Alt yapıda da Fırtına vardı

∂ Ağabeylerinden önce gençler sahne aldı. İki takımın alt yapı kategorilerinde dün oynanan iki karşılaşmadan da bordo-mavililer galip ayrıldı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’yi 17 yaş altı kategorisinde 2-0, 19 yaş altı kategorisinde ise 3-2 mağlup etti.

Tartışılan pozisyon

Maçın son bölümünde tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Kruse ve Uğurcan Çakır ceza sahasında topa yükseldi. Kruse’nin Uğurcan’a dokunduğuna karar veren hakem Palabıyık maçı durdurdu ve Muriç’in golü geçersiz sayıldı. Uğurcan maçtan sonra, “Kruse göğsüme dokundu” açıklaması yaptı.