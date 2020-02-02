Süper Lig'in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi. Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş'ta Boateng sahaya çıktı
02.02.2020 - 11:55 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Boateng,Beşiktaş,
678906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/678906.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
19
12
5
2
20
41
2
Başakşehir
20
11
6
3
18
39
3
Trabzonspor
19
11
5
3
23
38
4
Fenerbahçe
20
11
4
5
16
37
5
Alanyaspor
19
10
5
4
20
35
6
Galatasaray
19
9
6
4
12
33
7
Beşiktaş
20
10
3
7
4
33
8
Göztepe
19
8
5
6
3
29
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
19
6
6
7
-5
24
11
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
12
Denizlispor
19
6
4
9
-8
22
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
20
4
7
9
-11
19
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Kasımpaşa
19
4
3
12
-15
15
17
Ankaragücü
19
2
7
10
-20
13
18
Kayserispor
19
2
5
12
-30
11
Süper Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 20:00
Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği
01.02.2020 14:00
Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
01.02.2020 17:00
Rizespor 1 - 2 Beşiktaş
01.02.2020 20:00
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
02.02.2020 13:30
Ankaragücü - Kasimpaşa
02.02.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
02.02.2020 16:00
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
02.02.2020 19:00
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
03.02.2020 20:00
Denizlispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
19
12
4
3
13
40
2
Erzurum BB
20
10
5
5
7
35
3
Bursaspor
19
11
3
5
5
33
4
Adana Demirspor
20
8
7
5
13
31
5
Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Akhisar Bld.Spor
19
7
7
5
3
28
7
Ümraniye
19
8
4
7
2
28
8
Menemen Belediyespor
20
8
4
8
-3
28
9
Altay
19
7
6
6
3
27
10
Fatih Karagümrük
20
7
6
7
-1
27
11
Giresunspor
19
7
6
6
-2
27
12
Balıkesirspor
19
6
6
7
-2
24
13
İstanbulspor
19
4
8
7
-1
20
14
Altınordu
19
4
8
7
-5
20
15
Adanaspor
20
3
8
9
-8
17
16
Osmanlıspor
20
5
5
10
-8
17
17
Boluspor
20
2
9
9
-11
15
18
Eskişehirspor
19
5
4
10
-7
10
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 19:00
Adanaspor 3 - 1 Osmanlispor
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Keçiörengücü 1 - 3 Adana Demirspor
01.02.2020 16:30
Boluspor 1 - 1 Erzurumspor
01.02.2020 19:00
Menemenspor 0 - 1 Karagümrük
02.02.2020 14:00
Hatayspor - Giresunspor
02.02.2020 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Altay
02.02.2020 16:30
Altinordu - Akhisarspor
02.02.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor
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