Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor galibiyetinden dolayı talebelerini tebrik ederken, “İşin tekniği, fiziği bir tarafa... Bu gibi periyotları psikolojik olarak iyi yönetmek gerekir. Rakipler (F.Bahçe, Sivas) puan kaybetti, sizin mutlaka kazanmanız gerekiyor. Böyle olunca çok kolay değil işin psikolojisi” vurgusu yapıp, “Oyunda bir değişim söz konusu. Bu maçta önemli olan şey birlikte oynamaktı. Oyuncular birbirlerine güvendiler. Zaman zaman oyunu ileride oynamak isteyen, yeni arayışlar içinde olan bir futbol anlayışı doğal olarak bazı zaaflar getiriyor. Her geçen maç süreyi daha çok artırıyoruz. 3 puan bizim için çok güzel” şeklinde konuştu.



> Yeni isimler çıkacak!

“Zirvenin ortağı çok. Oraya yaklaşmak bizi mutlu ediyor. Rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, senaryo. Kimseye bakmadan her maçı ayrı düşünerek, sadece kendi oyunumuza odaklanmamız lazım. Her hafta zor olacak. Bir kredi kazandık ama biz kazanarak en üste çıkmak istiyoruz” diyen Fatih Hoca, “Galatasaray bu tip geriden gelmelere alışkın. Ümit ederim aynısı olur ama kolay değil” vurgusunda bulundu. Terim, “Ömer’i yeni bir mevki ve yeni bir Ömer olarak seyrettiğimiz için mutluyum. Adem de tecrübeli ve her zaman görevini yapıyor. Çok memnunum. Daha da yeni isimler çıkacak” sözlerini kullandı.



32- Maça taraftarın ilgisi yoğun oldu. Karşılaşmayı 32 bin 876 biletli taraftarın izlediği açıklandı.



ONYEKURU ASİSTLE DÖNDÜ

Şampiyonluk için buradayım

∂ Sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıkan Henry Onyekuru, asistle döndü. Futbolcu ikinci yarıda oyuna girerken alkışlar eşliğinde sahaya adım attı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu takımının Feghouli ile bulduğu son golün asistini yaparak moralli başladı. Onyekuru maçın ardından, “Buraya dönmekten ve taraftar atmosferini yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk hedefi için buradayım. Performansım gitgide artacaktır” ifadelerini kullandı.



ROBERT PROSINECKI

Bizim için her maç final

∂ Kayserispor’un teknik direktörü Robert Prosinecki, “İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynamak zor. İkinci yarıda ortak olduk. Antalyaspor bize gelecek. Onlar da ligin alt kısmında. Onları yenmek zorundayız. Kalan maçlar final” sözlerini kullandı.



GOMIS’TEN MESAJ

Taçsız Kral unutulmadı

∂ Galatasaray’ın efsane oyuncusu Metin Oktay doğum gününde unutulmadı. Sarı-kırmızılıların resmî hesaplarından paylaşımlar yapılırken, Gomis’in de kişisel hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gomis ‘’Saygıdeğer sporcu, büyük Galatasaraylı Metin Oktay, doğum günün kutlu olsun’’ diyerek taçsız kralı andı.



Donk’tan çılgın gol

Ryan Donk bu sezon ilk golünü jeneriklere taşıdı. Topu altı pas önünde önce göğüsleyen futbolcu sonra yarım voleyle ağlara bırakırken tribünleri mest etti. Donk, “Forvetlerimizi izliyorum. Çılgınca bir şey yapmak istedim” derken ‘kaleci de oynar mısın?’ sorusuna esprili şekilde, “Kalede sıra bana gelmez. Çok iyi kalecilerimiz var” karşılığını verdi.