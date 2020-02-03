Ligde haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne oldu. Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Haftanın en kritik maçında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bordo-mavili ekip, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
Lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ağır bir mağlubiyet yaşayan Sivas temsilcisi, 41 puanda kalarak haftayı ikinci Medipol Başakşehir'in 2, bir maçı eksik üçüncü Trabzonspor'un 3 puan önünde lider kapattı.
Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 38 puanla zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçti ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi.
Beşiktaş, unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Sonuçlar
Ligin 20. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 3-1
Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1
Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1
Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1
Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1
Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1
Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Gelecek haftanın programı
Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
8 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
9 Şubat Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)