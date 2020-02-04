Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1959'dan bu yana oynanan günümüzün Süper Lig'inde görülmemiş bir tablo yaşanıyor. Öyle ki, 2019-2020 sezonunun 20 haftası geride kalırken "Üç Büyükler" olarak nitelendirilen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ilk dört sırada yok. Önceki yıllarda bu takımların en az biri ilk dörtte yer almıştı. Ligimizde son yıllarda her sezon şampiyonluk yarışı veren Başakşehir yine zirve içinde ve lider de Sivasspor. Yani geleneksel yapı değişiyor. Sebep olarak da yabancı sayısının 14'e çıkarılması ve üç büyüklerle Anadolu kulüpleri arasındaki ekonomik makasın kapanması olarak gösteriliyor.



> Kritik üç hafta

Haftalar gittikçe kızışıyor. 7 takım nefes nefese şampiyonluk yarışının içinde. Lider Sivasspor’un beş gollü yenilgisi, Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi yenmesinin yanı sıra Başakşehir, Alanyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın haftayı kayıpsız atlatmasıyla zirvede saflar daha da sıklaştı. Önümüzdeki üç haftalık süreç şampiyonluk yarışını daha da belirleyici olacak. Çünkü yarışın içindeki yedi takımın altısı bu üç haftada birbirleriyle karşılayıp ‘altı puanlık’ maçlara çıkacak.



> Yürek dayanmaz

21’inci haftada Fenerbahçe Kadıköy'de bir puan önündeki Alanya ile; lider Sivasspor da iç sahada ikinci Başakşehir'le oynayacak. 22’inci haftada Beşiktaş, Başakşehir’e misafir olurken, bir maçı eksik Trabzonspor evinde Sivasspor'la oynayacak. 23’üncü haftada ise müthiş iki maç var. Fenerbahçe, Galatasaray’ı, Beşiktaş da Trabzonspor’u ağırlayacak. Sivasspor ile Alanyaspor da birbirlerine rakip olacak ve zirve daha da şekillenecek.





Sivas Başakşehir Trabzon Alanya F.Bahçe G.Saray Beşiktaş

21. Hafta Başakşehir Sivas (D) G.Birliği (D) F.Bahçe (D) Alanya Kasımpaşa (D) G.Antep

22. Hafta Trabzon (D) Beşiktaş Sivas G.Birliği A.Gücü (D) Y. Malatya Başakşehir (D)

23. Hafta Alanya Rize (D) Beşiktaş (D) Sivas (D) G.Saray F.Bahçe (D) Trabzon