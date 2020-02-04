Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yalıncı kuruluşun canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. “Florya’yı verdiğimiz bedel üzerinden aldık” diyen Cengiz “Kemerburgaz, Riva ve Florya birbirine yapışık üç kardeş gibi. Kemerburgaz’a altı saha yerleştireceğiz. Devletimize teşekkür ederim. 127+37 milyon TL’ye Florya’yı geri aldık. Ve bunu yapılandırdık. Devletin desteği bize ulufe değil, legal sınırlar ölçüsünde. İki yıl içinde A Takım’ı Kemerburgaz’a taşımayı hedefliyoruz. Florya’dan stada gidiş polis eskortu eşliğinde yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Futbolcuların konsantresi düşüyor” dedi. Cengiz göreve geldiklerinden bu yana binlerce haciz problemini çözdüklerini, UEFA’yı da ikna ederek büyük başarı elde ettiklerini dile getirdi.



> Diğerlerine de yaptınız mı?

TFF’nin lisans tesciliyle ilgili önemli bir çalışma yaptığını belirten Cengiz “Ancak siz kendi koyduğunuz Finansal Fair Play kuralını çiğnediniz. 31 Aralık’ta TFF herkesin limitlerini açıkladı. Bir kulübümüz çıkıyor, 8 Ocak tarihinde tekrar başvuruyor, benim limitimi artır diyor. Limiti 33 milyon TL artıyor yaklaşık olarak. +33 yetmiyor, 17 Ocak’ta tekrar bir 26 milyonluk ek var. O kulübe müthiş rahatlama getiriyor bu. 49 milyon TL ile puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlaması ve para cezasından sadece ihtar cezasına kalınıyor. Siz bir kulübe bu hakkı oyun başladıktan sonra haksız yere veriyorsunuz. Biz yapsak cezayı çoktan verirdiniz. Buradan TFF’ye soruyorum; siz bunu nasıl yaptınız?” ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYONLUKTAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK

8’i de kapatırız 18’i de

∂ Galatasaray’ın arka arkaya dört maçını kazanıp yarışa tutunmasıyla ilgili olarak Başkan Mustafa Cengiz “Hoca’mızın da dediği gibi, 8’i de 18’i de, 10 puan farkı da dinlemez Galatasaray. . Büyük takım olmanın gereği budur. Şampiyonluktan şüphemiz yok. Sistemi oturtmak teknik ekibin işi, bu benim haddime değil. Büyük bir oyuncu değişimi var. Bu kadar dinamik bir yapılanmada taşların yerine oturması zor. Arda Turan’ın gelmesinin uygun olmadığına karar verdik. Bu konuda Hoca’mızla ayrı görüşlere düştük ama konu kapandı. Birbirimize saygılıyız” dedi.



100 metrelik yarış 110 metreye çıkarıldı

Mustafa Cengiz harcama limitleriyle ilgili TFF’ye yüklenirken “Siz nasıl olurda 100 metrelik yarışı 110 metreye çıkardınız?” diye sordu.



Büyük rakip Fener

6 yedik ama şampiyon olduk

∂ Cengiz, "Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz, buna zıtların birliği denir. Biri olmazsa, diğeri kopar! Buna Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil. Kimse alınmasın ama en büyük rekabet de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında" derken, "20 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyoruz, bu bize müstehak mı? Bence değil. Altı da yedik ama o sene şampiyon olduk" sözlerini kullandı.



MUSTAFA BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR

Ozan Kabak’ı örnek alıyorum

∂ Mustafa Kapı, Tam Saha’ya verdiği röportajda Ozan Kabak’ı örnek aldığını söyledi. Genç oyuncu “Hem okulu hem futbolu beraber götürdü mesela… Kitap okur, film izler. Entelektüel bir tarafı var. Yabancı dili iyi... Benim için örnek alınacak bir oyuncu” dedi.



Müthiş joker Donk

∂ Kayserispor maçında attığı jeneriklik golle haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Ryan Donk, Fatih Terim’le birlikte âdeta küllerinden doğdu. Bir dönem istenmeyen oyuncu olan Hollandalı, Terim’in gelişiyle yeniden kadroda yer buldu. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen takımın ihtiyacı olduğu savunma ve forvet bölgelerinde de zaman zaman forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, tam bir joker hâline geldi. Donk “Kalede sıra bana gelmez, çünkü çok iyi kalecilerimiz var” diyerek ‘joker’ sorularına esprili cevap vermeyi de ihmal etmedi.



Sakatlardan iyi haber

Sarı-kırmızılılarda sakatların hızla iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Falcao takımdan ayrı salon çalışmalarını sürdürürken Andone ve Saracchi sahada özel çalışma yaptı. Bu iki oyuncunun Kasımpaşa maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.



Muslera duvar örüyor

∂ Lig sıralamasında altıncı olan Galatasaray, ikinci yarıyla beraber yakaladığı yükselişi sürdürüyor. Zirve ile puan farkını beşe indiren Aslan, sıralamadaki yerine rağmen ligin en az gol yiyen takımı unvanını koruyor. 17 gol yiyen sarı-kırmızılılarda rekor kurtarış yapan Muslera performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58’ini kurtaran Uruguaylı eldiven, 2014/15’ten bu yana Süper Lig’de en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor. %78,4’lük kurtarışa imza atan Muslera, kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor.