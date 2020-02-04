Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Trabzon yenilgisini geride bırakan Fenerbahçe, şampiyonluk motivasyonuyla önüne bakıyor. Kalan 14 haftada sekiz iç saha maçı oynayacak sarı-lacivertliler sadece dört defa İstanbul dışına çıkacak. Ankaragücü, Antalya, Konya ve Gençlerbirliği deplasmanlarına gidecek olan Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Beşiktaş maçları içinse Avrupa yakasına geçecek. Deplasmandaki altı maçın beşini küme düşme hattındaki takımlarla oynayacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal şampiyonluktan emin. İç sahada oynayacakları sekiz karşılaşmanın sadece kendi durumlarını değil, ligin genel tablosunu da şekillendireceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı “Şampiyonluk yolu Kadıköy’den geçiyor” ifadesiyle oyuncularından sekizde sekiz yapmalarını istedi.



> Liderlik uzak değil

Göreve gelirken camiaya verdiği sözü tutmakta kararlı olan Ersun Yanal “İpler bizim elimizde. Zirvede yer alan rakiplerimiz birbirleriyle karşılaşacaklar” derken “Alanya ve Ankaragücü maçlarını kazanmamız halinde ilk sıraya geçebiliriz” ifadesinde bulundu. Kalan her maçın ayrı bir final olduğunu vurgulayan Ersun Hoca “Kendi sahamızda puan kaybetme lüksümüz yok” hatırlatması yaparken “Rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmeden sadece işimize odaklanacağız. Bir üzerimize düşeni yerine getirdikten sonra şampiyonluk da bize gelecektir” dedi. İddialı duruşundan taviz vermeyen Yanal “Herkese ve her şeye rağmen bu sezon biz şampiyon olacağız. Bu camia bu coşkuyu fazlasıyla hak ediyor” diyerek oyuncularından bütün güçleriyle mücadeleye devam etmelerini istedi.



KUPADA PROVA...

Falette geliyor

∂ Lisansının çıkmasının ardından ilk kez Trabzonspor maçında kadroya dahil olan henüz forma giyemeyen Simon Falette, yarınki Kırklareli maçında sahne alacak. Ersun Yanal, kupa maçında stoper ikilisinde yeni transferi Falette ile Adil Rami’ye şans verecek.



EMRE AMADEYİM

Dirar’ın şikâyeti yok!

∂ Hasan Ali’nin yokluğunda sol beke çakılı kalan Nabil Dirar hâlinden memnun. “Ben takım oyuncusuyum. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırım” diyen Faslı yıldız “Önemli olan sahada olmak. Sol bek oynamaktan şikâyetçi değilim” ifadesinde bulundu.



BENİ DE GÖR HOCA

Rami forma istedi

∂ Müzmin yedek Adil Rami, Ersun Yanal’dan kendisine şans vermesini talep etti. Forma giydiği maçlarda bekleneni veremeyen Fransız yıldız, devre arası kampında eksiklerini giderdiğini belirtirken, tam kapasiteyle görev yapmaya hazır olduğunu hocasına iletti.



FENER KENETLENDİ

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklareli’ne misafir olacak Fenerbahçe dün taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Çalışmayı basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu ile voleybol takımının önemli isimlerinden Damla Çakıroğlu da izledi.



BİR YEMİN ETTİK Kİ...

Kaptanlar dümende

∂ Trabzon yenilgisi sanılanın aksine F.Bahçe’nin motivasyonunu daha da artırdı. Camia iyice kenetlenirken, oyuncular da şampiyonluk yeminini tazeledi. Emre ve Ozan yaptıkları motivasyon konuşmalarıyla takım ruhunu körüklerken, oyuncularda zafere ulaşacaklarına söz verdi. Sarı-lacivertliler, camianın yaşadığı sıkıntıları çifte kupayla unutturmaya yemin etti.