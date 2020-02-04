Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Khabib Nurmagomedov'a Suudi Arabistan'da dövüşmesi için servet teklif edildi. Oyuncunun menajeri Ali Abdelaziz, Nurmagomedov'un boks dünyasının gelmiş geçmiş en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Floyd Mayweather veya bir diğer UFC sporcusu Coner McGregor ile dövüşmesi karşılığında 100 milyon dolar teklif edildiği açıkladı.

NTV Spor'un haberine göre; Nurmagomedov, 18 Nisan'da New York'ta Tony Ferguson ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanması gereken Dağıstan asıllı sporcu, kabul ettiği takdirde Suudi Arabistan'da ringe çıkacak. Bu maç içinse de 100 milyon dolar alacak.

"KHABIB-MAYWEATHER MAÇININ OLMASI YÜKSEK OLASILIK"

TMZ Sports'a açıklamalarda bulunan Ali Abdelaziz, "Suudi Aranistan'da bazı kişiler benimle konuştu ve Conor'a Suudi Arabistan'da maç yapması için 100 milyon dolar ödemek istediklerini söylediler. Khabib'e de Floyd ile yapacağı maç karşılığında 100 milyon dolar teklif ettiler. Önemli değil; Khabib-Floyd maçının olması daha büyük olasılık. Şu anda Tony Ferguson ile oynanacak maçı düşünüyorum" diye konuştu.

KHABIB: TONY FERGUSON GİBİ CİDDİ BİR RAKİBİM VAR

Bu haberlere karşın Nurmagomedov, Floyd Mayweather ile yapılacak maça temkinli yaklaşmıştı. Aralık ayında Rus Tass ajansına açıklamalar yapan Nurmagomedov, "Şu anda Mayweather veya bir boks maçını düşünmüyorum. Şu anda ciddi bir rakibim (Tony Ferguson) var. Öncelikle bu maçın üstesinden gelmeliyim. Boks, Mayweather'in sporu ve bu spora hayatını adadı. 50 maçın 50'sini de kazandı ve bu sporun en iyisi. Ne söyleyebilirim ki? Bu yüzden boks kuralları altında ona karşı mücadele etmek zor olacak" ifadelerini kullanmıştı.

UFC'nin haklarını elinde bulunduran WME ajansına 400 milyon dolarlık yatırım yapan Suudiler, daha sonra Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bu yatırımdan vazgeçmek zorunda kaldılar. ABD'li şirket, parayı geri ödemesine karşın; geçen yıl Anthony Joshua ve Andy Ruiz, Diriye kentinde karşı karşıya gelmişti. WME, bu organizasyondan sonra eleştirilmişti.