Kasımpaşa’da Tayfur Havutçu’dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim belli oldu. Lacivert- beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı Fuat Çapa ile söz kesti. Konuyla ilgili Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklama yaptı. Fuat Çapa ile görüştüklerini doğrulayan Öksüz, "İnşallah yarın teknik direktörlük konusunu kesinliğe kavuşturacağız” dedi.
İstanbul temsilcisinde Tayfur Havutçu ile yolların ayrılmasının ardından takımı, teknik sorumlu Erkan Çoker yönetiyor.
Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaştı
04.02.2020 - 18:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, anlaşmaya vardıkları teknik direktör Fuat Çapa ile ilgili resmi açıklamayı yarın yapacaklarını söyledi.
Kasımpaşa’da Tayfur Havutçu’dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim belli oldu. Lacivert- beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı Fuat Çapa ile söz kesti. Konuyla ilgili Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklama yaptı. Fuat Çapa ile görüştüklerini doğrulayan Öksüz, "İnşallah yarın teknik direktörlük konusunu kesinliğe kavuşturacağız” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fuat Çapa,Kasımpaşa,
679330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/679330.aspx
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