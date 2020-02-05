Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, 3. ligde mücadele eden Shrewsbury Town ile sahasında karşılaştı. Sahaya genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Liverpool, Ro-Shaun Williams'ın 75. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Liverpool, 5. tur mücadelesinde Chelsea ile karşılaşacak.