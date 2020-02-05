Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında lider Anadolu Efes, en yakın takipçisi CSKA Moskova'yı deplasmanda 82-80 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Rus ekibiyle sahasındaki ilk maçı 1 sayı farkla (81-80) kaybeden lacivert-beyazlılar, rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi. Efes'te Larkin, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve galibiyette başrolü oynadı. İlk çeyrekte Anderson, Singleton ve Pliess ile skor üreten lacivert-beyazlı ekip, 2. periyoda 25-16 önde geçti. Temsilcimiz pas hataları yapıp, isabetsiz şutlar attığı bu bölümde Hackett ile Baker'ın basketlerine engel olamasa da soyunma odasına 41-37 üstün döndü.



> Larkin sahne alınca

3. periyotta karşılıklı sayılar heyecan dozajını arttırdı. Micic, Larkin ve Pleiss'ın basketleriyle etkili olan Anadolu Efes'e, Rus temsilcisi Voigtmann, James ve Hines ile karşılık verdi. Final çeyreğine 58-57 önde giren Ergin Ataman'ın takımı, Bolomboy ve Sant-Roos'un basketleriyle 59-58 ve 62-61'lik skorlarla iki defa geriye düştü. Beaubois arka arkaya üçlükler bulunca tabela yeniden Efes lehine döndü: 67-62. Pota altında Bolomboy, Voigtmann ve Hackett'ı durdurmakta zorlanan temsilcimiz son bölümleri Larkin önderliğinde daha iyi oynadı ve sahadan 82-80 galip ayrılmayı başardı.



Salon: Megasport Arena

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Saso Petek (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)

Cska Moskova

James (20s), Voigtmann (15s), Hackett (11s), Korbanov (5s), Hines (7s,11r), Sant-Roos (7s), Antonov, Bolomboy (9s), Hilliard (1s), Baker (5s)

Anadolu Efes

Larkin (23s), Beaubois (13s), Singleton (5s), Anderson (5s), Pleiss (11s), Doğuş Balbay, Micic (19s,5a), Peters, Simon, Sertaç Şanlı, Moerman (6s)

PERİYOTLAR: 16-25, 21-16, 20-17, 23-24

İLK YARI: 41-37 (Efes lehine)