Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta Sergen Yalçın rüzgârı esmeye devam ediyor. Yıllar sonra yuvasına teknik direktör olarak geri dönen Kartal’ın efsanesi camiaya getirdiği pozitif enerjiyle şubat ayının başında bahar havasını getirdi. Siyah-beyazlıların başında çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor gibi zorlu bir deplasmandan üstün bir oyunla üç puan çıkaran Sergen Hoca, yaptığı kritik dokunuşlarla takımın çehresini de bir anda değiştirdi. Takımdaki bu değişim taraftarları ve yönetimi oldukça mutlu ederken, yabancı oyuncuları ise bir başka etkiledi. Bu kadar kısa sürede takımın bambaşka bir hâle gelmesinin şaşkınlığını yaşayan siyah-beyazlı ekibin lejyonerleri, yeni hocalarını daha iyi tanımak istediler ve yerli oyuncuları soru yağmuruna tuttular.



> N’Koudou şaştı kaldı

Burak, Gökhan ve Caner, efsane oyuncunun gollerini ve çalımlarını meraklı arkadaşlarına defalarca izletti. Özellikle A Millî Takım’ın 1999 yılında Almanya ile Münih’te yaptığı maçtaki Sergen Yalçın’ın performansı siyah-beyazlı futbolcuları büyüledi. Takımın Fransız yıldızı N’Koudou “Ben böyle bir kabiliyet görmedim” diyerek şaşkınlığını dile getirirken dünyaca ünlü yeni transfer Boateng ise “Türk arkadaşlarımla ne zaman futbol hakkında konuşsam bana hep Sergen Yalçın’ı anlatırlardı” dedi. Ümraniye’de Sergen Yalçın’ın videoları büyük reyting yaparken özellikle Fenerbahçe ve Denizlispor’a attığı frikik golleri ile 2003’te 50 metre driplingi sonunda Çaykur Rizespor’un filelerini havalandırması tekrar tekrar izlendi.



KURMAYLARIYLA

Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi ilk defa tam kadro olarak çıktığı idmanda objektiflere poz verdi.



KARTAL’DAN TFF’YE SALVO

Artık kuralına göre oynayacağız!

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF’ye başvururken TFF’ye yüklendi. Kulüpten yapılan açıklamada “Hüseyin Göçek’in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek takımımızın gol yemesine sebep olduğu aşikârdır. Göçek kuralı bilmediği gibi Atiba’nın hatırlatmasını da sarı kartla cezalandırması açık bir sabotajdır. Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu BİZ O KESİMLERE DE KURALINA GÖRE OYNATACAĞIZ!” denildi.



LJAJIC DAYANAMADI

Stefano bayılttı!

Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş dün yapılan idmanın ilk bölümünde güç depoladı. Kondisyoner Stefano Marrone’nin ağır tempolu çalışmasında futbolcuların bir hayli zorlandığı görülürken başı dönen Âdem Ljajic bir süre saha kenarında dinlenmek zorunda kaldı.



YALÇIN’IN SİSTEMİ

Kod adı: 4-1-4-1

Sergen Yalçın takımı daha ofansif oynatmakta kararlı. Görevine son verilen Abdullah Avcı, çift ön liberolu 4-2-3-1 sistemini uyguluyordu. Kartal’ın yeni hocası ise Rize deplasmanında işe yarayan 4-1-4-1 sistemiyle devam edecek. Yalçın, yeni transfer Boateng’i, performansından memnun olmadığı Diaby’nin yerine sağ kanatta görevlendirecek. Böylece Burak daha çok topla buluşacak.



Boateng iki gol attı

Siyah-beyazlıların ara transferdeki bombası Kevin Prince Boateng, dünkü çift kale maç çalışmasında biri kafayla diğeri de aşırtma olmak üzere iki şık gol attı. Boateng arkadaşlarından alkış alırken Ganalı oyuncunun idmanın ardından tek başına şut çalışması da dikkati çekti



GOLLERİYLE ALKIŞ TOPLADI

Lens hızlı döndü

Antalya kampında sakatlanan Jeremain Lens dün uzun bir süre sonra takımla birlikte idmana çıktı. Antrenmandaki temposuyla hazır bir görüntü veren Hollandalı futbolcu, çift kale maçtaki performansı ve attığı gollerle de teknik heyetten alkış topladı.

