Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kırklareli Atatürk Stadı'ndaki mücadeleye Fenerbahçe iyi başladı. Topla oynama yüzdesini elinde bulunduran sarı-lacivertliler, 34. dakikada öne geçme şansını değerlendiremedi. Enis Çeliksu'nun ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Deniz Türüç'ün vuruşu auta gitti.
Fenerbahçe devrenin bitimine 2 dakika kala golü buldu. Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda İbrahim Demir topu çeldi. Dönen topa Garry Rodrigues dokunurken, sonrasında arkadan gelen Mevlüt Erdinç kale önünde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe maçın ikinci yarısında bulduğu üst üste gollerle farkı açtı. 52'de Mevlüt Erdinç, 57. dakikada ise İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı golle sarı-lacivertliler 3 farklı üstünlüğü yakaladı.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakaladı.
Rövanş maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da İstanbul'da oynanacak.
GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe eşleşmesinin kazananı yarı finalde Trabzonspor - BB Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Trabzonspor çeyrek final ilk maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.