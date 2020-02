Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunda son dönemde tartışmalara sebep olan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, lisans talimatı, Zorlu görüşmesi, ve VAR kayıtlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. TFF Başkanı olarak 250 gün sonra ilk defa gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenlediğini hatırlatan Özdemir’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Ben TFF Başkanı olarak bütün kulüp başkanlarımızla gerek Federasyon, gerek Zorlu gerekse de başka bir yerde görüşürüm. Ben Fenerbahçe’yi koruyacak kararları alsam o işi Zorlu ofiste yapacağım öyle mi? O ofise sonra bütün kulüp başkanları geldi. Biz bunu kamuoyuna yansıtmadık. Çünkü boğazımızdan haram lokma geçmedi. Türk futboluna dair kararlar alırsak onu bu sefer de Zorlu’nun ortasındaki restoranda yaparız...



> Limit niye arttı niye düştü?

Federasyonumuz öncülüğünde kulüplerimizin UEFA ile birlikte yaptığı çalışma sonrası bir talimat ortaya çıktı. Kulüp Lisans Kurulu, 18 kulübümüzün başkan, yöneticileri ve CFO’ları ile seri toplantılar yaptı. Naklen yayın gelirlerinin düşmesinden dolayı kulüpleri rahatlatmak için sapma oranını yüzde 40’a çıkardık. Sonra arka arkaya ‘Biz istemedik’ diye kulüpler açıklama yaptı. Bu süreçte şunu anladık ki, maalesef kulüplerimiz kendileri lehine olan kararlarda dahi mutabakat sağlayamıyorlar. Biz de yüzde 30’a geri çektik… Bu, talimatın daha ilk senesi… Eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Gerekli değerlendirmeleri masaya koyar, doğru olduğuna inandığımız değişiklikleri gerçekleştiririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın…



> Bu MHK ile yola devam edeceğiz

Konular hep benzer. ‘Bu MHK’yi istemeyiz, şu gitsin bu gelsin...’ Bir karar alıyoruz veya bir kurulumuz karar veriyor. On sekiz kulübümüzden de ses çıkıyor. Ortak bir dili var ‘Hakemler önümüzü kesiyor’... Soruyorum; TFF, kurullar ve MHK, 18 kulübü birden nasıl hedef alır? Çıkıp hata bende diyen yok. Aynaya bakan yok. Biz futbolun üst amir konumu olarak kol kırılır yen içinde kalır misali sustuk sessiz kaldık. Hatayı kendimizde aradık. Düzeltme yoluna gittik. VAR’ı kötüleyerek bir yere gidemeyiz. Bütün kulüpleri bu VAR protokolünün işleyişiyle ilgili bilgilendirmek için çağırdık, 15 kulüp temsilcisi ‘İşim var’ diyerek gelmedi. MHK’dan memnunuz. Gençleştirme başladı. Yeni Çakırlar, Göçekler çıksın istiyoruz…



> VAR konuşmalarını açıklamayacağız

Bu konu, ülke federasyonlarının tercihine bırakılmıştır. Bir iki ligde, eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye, burada da yapmak zorunda değiliz. Üst düzey liglerde bu asla tercih edilmiyor. IFAB tarafından tavsiye de edilmiyor. Ligimizde bir kulübün talebini yerine getirir, diğerinin getirmezsek olmaz. O zaman her hafta her maçtaki VAR konuşmalarını yayınlamak zorunda kalırsınız. Futbol, sadece hakem kararlarının sonucu belirlediği bir oyun değil. Bu oyunu, sadece hakem üzerinden yorumlamak büyük haksızlıktır...



İstifa etmedim, etmiyorum

“Bazen alışık olmadığım için zorlandığım oldu ama hiçbir zaman istifa etmedim veya etmeyi düşünmedim. Ben birçok görevlerde bulundum. Bu benim belki de yedinci sekizinci başkanlığım. TFF Başkanlığı kadar zor bir görev görmedim. Ama ben bir görev aldım ve bunu tamamlayacağım.”



Herkesin federasyonuyuz

∂ “Biz falanca kulübün, filanca kulübün Federasyonu değiliz, sadece 18 kulübün de değiliz. Ülkemizdeki profesyonel ve amatör altı bin kulübün, yüz binlerce futbolcunun, futbolun bütün paydaşlarının Federasyon’uyuz.”



AİHM kararı önemli

∂ “AİHM’in aldığı bir karar var. Çok önemli bir mesele... Mahkeme, Tahkim Kurulumuzun bağımsızlığı konusunda karar verdi. Nihai gerekçeli kararı bekliyoruz. Devletin itiraz hakkı var. Süreci yakından izliyoruz.”



Sorumsuz demeçler var

∂ “Kirli düzen, şaibe, masabaşı oyunlar, masaya vurma, masa kırma gibi sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir ki? Oysa biz hiçbir kulübü diğerinden ayırt etmedik, eşit davrandık.”



Düzlüğe çıkacağız

∂ “Takımların harcama limitleri bugün çok tartışılıyor belki ama Türk futbolunda devrim gibi karar. Biz bu adımları attık. Kulüplerimizin buna sıkı sıkıya uymaları hâlinde önümüzdeki yıllarda düzlüğe çıkacağına inanıyoruz.”



beIN Sport önemli ortak

∂ “Yayıncı kuruluşla 2 Ağustos’ta sözleşmemizi yeniledik. Kulüplerimizin lig öncesinde üç ay geciken ödemeleri yapıldı, kulüplerimiz o parayla transferlerini yaptılar. Yüzde 13’lük bir kayıp oldu ancak iş birliğimizi sürdürüyoruz.”



Hoca’mıza güveniyoruz

“Bugün hepimizi birleştiren, kenetleyen, gurur duyduğumuz bir millî takımımız var. Son Dünya Kupası sahibi Fransa’yı yenmiş, bir maç kala finallere gitmeyi garantilemiş bir takım. Şenol Hoca’ya ve kadromuza güveniyoruz.”



ADİL GEVREK’E

Takımı Antalya’ya niçin götürdün?

∂ “Malatyaspor Başkanı’nın (Adil Gevrek) neden o maçı oynamak istediğini ben de merak ediyorum. Bütün şehir deprem paniğindeydi. Stada yollayacak ambulans dahi yoktu. Maçın ertelenmesi belli olduktan sonra Malatyaspor niçin takımla birlikte Antalya’ya gitti? Bunu açıp Kulüp Başkanı’na sorun. Çok güvenli bir yerse, maç yapılacak bir ortamsa, kendi futbolcuları mı gitmek istedi Antalya’ya, yoksa kendileri mi götürdü?”



MUSTAFA CENGİZ’E

Polemik yapmayın talimatı inceleyin

∂ “Sayın Mustafa Cengiz’in son dönemde bazı sözleri oldu, ‘Biz olsaydık çoktan ceza alırdık’ dedi. Bu açıklamaları üzüntüyle izledik. Yaptırımlar açık ve net. Cezalar ancak sezon sonundan sonra yapılacak araştırmalara göre verilebilir. Eğer bir yaptırım gerekiyorsa kurul uygun gördüğü takdirde bundan asla çekinmeyiz. Polemik çıkararak TFF’yi taraftarların, kamuoyunun önüne atmayın. Talimatları inceleyerek bilgi sahibi olun, ondan sonra eleştirin…”



ALİ KOÇ’A

Bilgi sızdırma yok her şeyimiz şeffaf

∂ “TFF bilgi sızdırıyor dedi. Lisans Kurulunda seçilmiş yedi arkadaşımız var. Bunlara yardım eden bir sürü arkadaşımız var. Bunlardan birisi bir şey söylemiş olabilir. Ama bizi rahatsız eden hiçbir haberin çıktığına inanmıyorum ben. Bizim her şeyimiz açık ve şeffaf. Ali Koç ‘Bunların hukuk müşaviri de yok’ dedi. Koç gibi hukuk müşavirimiz var. Çok yetenekli bir arkadaşımız ve ekibiyle devam ediyoruz. Hukukla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz.”