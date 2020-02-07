Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen sarı-lacivertli Başkent ekibi, 21. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı. Maçın bitiş düdüğü ile futbolcular galibiyeti taraftarı ile doyasıya kutladı.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon son galibiyetini 6. haftada Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek almıştı.