Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyun kurucunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alma konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığı belirtildi. Açıklamada “1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi a bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Millî Takımı’mızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu” ifadelerine yer verildi. Larkin, Olimpiyat Elemelerinde A Millî Takım’ımızın formasını giyecek.
Larkin bizden biri
08.02.2020 - 06:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Efes’in ABD’li basketbolcusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemleri tamamlandı.
Etiketler : larkin,türk vatandaşı,
679995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/679995.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
20
12
5
3
16
41
2
Başakşehir
20
11
6
3
18
39
3
Trabzonspor
19
11
5
3
23
38
4
Alanyaspor
20
11
5
4
21
38
5
Fenerbahçe
20
11
4
5
16
37
6
Galatasaray
20
10
6
4
15
36
7
Beşiktaş
20
10
3
7
4
33
8
Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
20
7
6
7
-1
27
10
Malatyaspor
19
6
6
7
6
24
11
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
12
Denizlispor
20
6
5
9
-8
23
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
20
4
7
9
-11
19
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Kasımpaşa
20
4
4
12
-15
16
17
Ankaragücü
20
2
8
10
-20
14
18
Kayserispor
20
2
5
13
-33
11
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
07.02.2020 20:00
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
08.02.2020 14:00
Konyaspor - Denizlispor
08.02.2020 17:00
Gençlerbirliği - Trabzonspor
08.02.2020 17:00
Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.02.2020 20:00
Fenerbahçe - Alanyaspor
09.02.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Fraport-tav Antalyaspor
09.02.2020 16:00
Sivasspor - Başakşehir
09.02.2020 19:00
Kasimpaşa - Galatasaray
10.02.2020 20:00
Göztepe - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
20
12
5
3
13
41
2
Erzurum BB
20
10
5
5
7
35
3
Bursaspor
20
11
3
6
4
33
4
Adana Demirspor
20
8
7
5
13
31
5
Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Altay
20
7
7
6
3
28
7
Ümraniye
20
8
4
8
1
28
8
Akhisar Bld.Spor
20
7
7
6
1
28
9
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
10
Menemen Belediyespor
20
8
4
8
-3
28
11
Fatih Karagümrük
20
7
6
7
-1
27
12
Balıkesirspor
20
6
7
7
-2
25
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
20
5
8
7
-3
23
15
Adanaspor
20
3
8
9
-8
17
16
Osmanlıspor
20
5
5
10
-8
17
17
Boluspor
20
2
9
9
-11
15
18
Eskişehirspor
20
6
4
10
-6
13
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
07.02.2020 19:00
Karagümrük - Hatayspor
08.02.2020 14:00
Giresunspor - Istanbulspor
08.02.2020 16:30
Eskişehirspor - Altinordu
08.02.2020 19:00
Adana Demirspor - Adanaspor
09.02.2020 14:00
Erzurumspor - Keçiörengücü
09.02.2020 14:00
ümraniyespor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
09.02.2020 16:30
Osmanlispor - Bursaspor
09.02.2020 19:00
Altay - Boluspor
10.02.2020 19:00
Akhisarspor - Menemenspor