Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Trabzon mağlubiyetine rağmen şampiyonluk motivasyonu sarsılmayan Fenerbahçe, sahasında misafir edeceği Alanya’yı devirerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Zor bir sınavın kendilerini beklediğini belirten Ersun Yanal “Hem hücumda hem savunmada son derece etkili bir takımla karşılaşacağız” uyarısı yaptığı oyuncularına “Ancak kazanmaktan başka çaremiz yok. Galatasaray derbisine kadar altı puanı hanemize yazdırmak zorundayız” dedi. Fikstür avantajına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, önlerinde yer alan rakiplerinin birbirleriyle oynayacaklarına dikkat çekerken “Zirve göründüğünden daha yakın” ifadesiyle takımına moral aşıladı.



> Tek ihtimalli maç

Bu sezon başkanından yönetimine, futbolcusundan taraftarına bütün camianın psikolojik bir savaş verdiğini vurgulayan Ersun Yanal, “Çektiğimiz bütün sıkıntıları şampiyonlukla unutacağız. Ama o kupayı kaldırana kadar mücadele devam” diye konuştu. Alanya maçının kolay geçmeyeceğinin altını çizen Yanal “Son düdük çalana kadar oyun disiplininden kopmadan doğruları yapmak zorundayız” derken özellikle son vuruşlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Ersun Hoca, “Bizi bekleyen bir galibiyet var. Çıkıp savaşarak üç puanı alacağız. Başka ihtimal yok ifadesinde bulundu. Yanal’ın sahaya Trabzon’da kaybeden on birle çıkacağı öğrenildi.



DİVAN BUGÜN

Başkan konuşacak

∂ Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı bugün gerçekleşecek. Faruk Ilgaz Tesislerinde düzenlenecek organizasyon saat 10.30’da başlayacak. Toplantıda söz alacak Başkan Ali Koç’un gündemi sarsacak açıklamalar yapması bekleniyor.



İKİ İSİM SINIRDA

Kart endişesi

∂ Alanya maçına cezalı olan Emre Belözoğlu’ndan mahrum çıkacak Fenerbahçe’de Luiz Gustavo ile Vedat Muriç de sınırda. Arada Ankaragücü maçı olmasına rağmen Ersun Yanal’ın tek endişesi Galatasaray derbisine eksik çıkmak.



Golcü kafadarlar

Fenerbahçe’de skor yükünü Vedat Muriç ile Max Kruse sırtlanmış durumda. Muriç 12 gol ve dört asistle takımın en skorer ismi olurken Kruse de arkadaşına beş gol, altı asistle destek verdi. Atılan 39 golün 27’sine katkı sağlayan ikili skor yükünün yüzde 44’ünü sırtlarken son 10 golün yedisine de imza attı.



Amaç Yıldırım’dan kurtulmak, futbolu ele geçirmekti

“Futbol camiasını ele geçirerek söz sahibi olmak isteyen FETÖ, bunu Fenerbahçe ile yapmak istedi”

Futbolda şike davasında Aziz Yıldırım, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu’nun ‘örgüt’ suçları yönünden beraat kararı kesinleşti. Yargıtay’ın ilamında FETÖ ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. O değerlendirmeden bazı bölümler şöyle: “Futbol camiasını da ele geçirerek söz sahibi olmak isteyen FETÖ, bunu Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapmak istedi. Bunun için de örgütün sevmediği kulübün başkanı olan Aziz Yıldırım’ı seçti. Örgütlü hareket eden şüpheliler hem Aziz Yıldırım’dan kurtulmak hem de futbol takımını ele geçirmek istedikleri için eylemlerini gerçekleştirdi. Trabzonspor, doğrudan zarar görmedi. Şike operasyonu kararı Zaman gazetesinde alındı…”