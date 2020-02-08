Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, altyapı hamlesiyle kulübün yarınlarını kurtardıklarını söyledi. Artık para kaybeden değil, para kazanan bir kulüp hâline geldiklerini söyleyen Ağaoğlu “Kadro mühendisliğini ön planda tuttuk. Finansal sınırlar içinde hareket ederek en iyi yapılanmayı sağlayabilmek bir mühendislik becerisidir” dedi. Futbolcu yetiştirerek, bu oyuncuları da iyi pazarlayarak bir yere ulaşabileceklerini belirten Ağaoğlu “Biz maalesef daha önce futbolcu alıp satarken para kaybetmişiz. Ama bugün durum oldukça farklı” ifadelerini kullandı.



> Diğerleri sırada

Kulübün altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı’yı 17 + 3 milyon avroya sattıklarını hatırlatan Ağaoğlu “Abdülkadir Ömür, 23 milyon avro teklif gelen bir başka oyuncumuz. Uğurcan Çakır, 20 milyon avro teklif aldığımız bir diğeri. Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon avroyu buluyor. Bunun içine Serkan, Rahim, Abdülkadir Parmak, Kerem, Sefa’yı dâhil edersek daha da artıyor. Trabzonspor’un felsefesi, planı ve de programı, altyapıdan oyuncu yetiştirip yararlanmak ve pazarlamak olmalıdır” diye konuştu.



GENÇLERBİRLİĞİ

DEPLASMANINDA

Sekiz yıllık hasret

∂ Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında sekiz senedir galibiyet hasreti çekiyor. Başkentte rakibi karşısında son galibiyetini 3 Aralık 2012’de 4-0’lık sonuçla alan bordo-mavililer sonrasında oynadığı beş maçta iki mağlubiyet, üç beraberlik yaşadı.