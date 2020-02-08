Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes’in süperyıldızı Shane Larkin’in, A Milli Basketbol Takımı’nda forma giymesi için başlatılan Türk vatandaşlığına geçiş süreci resmen tamamlandı.

Federasyonun açıklamasında; “Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımız’ın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu” denildi.

İsmi değişmeyecek!

Kanunen isim değişikliği yapmak zorunda olmayan Shane Larkin, Milli Takım için adını değiştirmeyecek.