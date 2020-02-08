Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a büyük destek. Siyah-beyazlı ekibin başında ilk iç saha maçına çıkan Sergen Yalçın için tribünleri dolduran taraftarlar uzun süre tezahürat yaparken, maç öncesinde efsane ismi tribünlere çağırdı. Yoğun destek sonrasında Caner Erkin maç öncesinde kenara gelerek hocasını sahaya davet etti ve Sergen Yalçın, takımla birlikte tribünlere gitti. Seremoni sırasında da "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı pankart açıldı.