Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a büyük destek. Siyah-beyazlı ekibin başında ilk iç saha maçına çıkan Sergen Yalçın için tribünleri dolduran taraftarlar uzun süre tezahürat yaparken, maç öncesinde efsane ismi tribünlere çağırdı. Yoğun destek sonrasında Caner Erkin maç öncesinde kenara gelerek hocasını sahaya davet etti ve Sergen Yalçın, takımla birlikte tribünlere gitti. Seremoni sırasında da "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı pankart açıldı.
Sergen Yalçın’a büyük destek
08.02.2020 - 17:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş-Gaziantep maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Teknik Direktör Sergen Yalçın’a uzun süre tezahüratta bulundu ve tribüne davet etti.
Etiketler : Sergen Yalçın,
680102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/680102.aspx
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Sivasspor
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12
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3
16
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Başakşehir
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11
6
3
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Trabzonspor
19
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5
3
23
38
4
Alanyaspor
20
11
5
4
21
38
5
Fenerbahçe
20
11
4
5
16
37
6
Galatasaray
20
10
6
4
15
36
7
Beşiktaş
20
10
3
7
4
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Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
20
7
6
7
-1
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Denizlispor
21
6
6
9
-8
24
12
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
20
4
4
12
-15
16
18
Kayserispor
20
2
5
13
-33
11
Süper Lig Fikstür
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Gençlerbirliği - Trabzonspor
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Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
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Sivasspor - Başakşehir
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Kasimpaşa - Galatasaray
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Göztepe - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
21
12
6
3
13
42
2
Erzurum BB
20
10
5
5
7
35
3
Bursaspor
20
11
3
6
4
33
4
Adana Demirspor
20
8
7
5
13
31
5
Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Altay
20
7
7
6
3
28
7
Ümraniye
20
8
4
8
1
28
8
Akhisar Bld.Spor
20
7
7
6
1
28
9
Fatih Karagümrük
21
7
7
7
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28
10
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
11
Menemen Belediyespor
20
8
4
8
-3
28
12
Balıkesirspor
20
6
7
7
-2
25
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
20
5
8
7
-3
23
15
Adanaspor
20
3
8
9
-8
17
16
Osmanlıspor
20
5
5
10
-8
17
17
Boluspor
20
2
9
9
-11
15
18
Eskişehirspor
20
6
4
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-6
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