Gençlerbirliği'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Sadece takımımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bundan dolayı Sörloth'un atılmasını istemeden sağladım. Sörloth, Trabzonspor ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 21. haftasında dün oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmişti. Maçın son bölümünde Baiano ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbeler alan Sörloth, ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kontrolüyle hakem Hüseyin Göçek tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi
09.02.2020 - 15:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlerbirlikli futbolcu Baiano, Trabzonspor ile oynadıkları maçta istemeden Sörloth'un atılmasına neden olduğunu belirterek, Norveçli futbolcu ve bordo-mavili camiadan özür diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Baiano,Sörloth,Trabzonspor,
680276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/680276.aspx
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Başakşehir
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Galatasaray
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10
6
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15
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Beşiktaş
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Göztepe
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Malatyaspor
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Denizlispor
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6
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21
5
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10
-9
21
14
Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
20
4
4
12
-15
16
18
Kayserispor
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2
5
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Konyaspor 0 - 0 Denizlispor
08.02.2020 17:00
Gençlerbirliği 0 - 2 Trabzonspor
08.02.2020 17:00
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08.02.2020 20:00
Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor
09.02.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Fraport-tav Antalyaspor
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
21
12
6
3
13
42
2
Erzurum BB
20
10
5
5
7
35
3
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
4
Bursaspor
20
11
3
6
4
33
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Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Altay
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7
7
6
3
28
7
Ümraniye
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4
8
1
28
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Akhisar Bld.Spor
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7
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5
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17
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3
8
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-11
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