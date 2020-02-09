Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaşırken, sarı kırmızılılarda erken bir sakatlık yaşandı. Galatasaray'ın Leipzig'den renklerine bağladığı Marcelo Saracchi, sakatlığının ardından takıma dönerken, Kasımpaşa karşısında 11'de başladığı maçta tekrar sakatlandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

19. hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan formasına Kasımpaşa maçıyla kavuşan Uruguaylı sol bek, saha kenarına gelerek gözyaşlarına engel olamadı.

Maçın henüz 3. dakikasında bir rahatsızlık yaşayan Saracchi'nin yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu.