Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer- Sergen Yalçın öncesi Beşiktaş ağır bir depresyon içindeydi. Abdullah Avcı’nın oynattığı futbol kimseyi tatmin etmiyordu. Son dokuz maçının sadece birini kazanabilen, kupaya ve Avrupa’ya erken havlu atan Beşiktaş çok ağır hastaydı ve bu hastalığın doktoru belliydi. Taraftarların iki yıldır haykırdığı isim olan Sergen Yalçın göreve geldiği gibi ne kadar doğru bir tercih olduğunu gösterdi. Sadece gelir gelmez önüne çıkan iki maçı kazanması değil, kısa sürede camiaya getirdiği enerji bile yetti siyah-beyazlıları ayağa kaldırmaya. Sergen Yalçın’ın göreve başlamasıyla birlikte en çok dikkat çeken değişim başta oyun planında oldu.



> İştahları arttı

Abdullah Avcı’nın iki ön liberolu sistemi yerine 4-1-4-1 dizilişini tercih eden Sergen Hoca, topun yarı sahada daha fazla kalmasını, kaybedilen topların da daha hızlı kapılmasını sağladı. Bu ufak gibi gözüken dokunuş takımın temposunu da artırdı. Sezon başından itibaren istikrar yakalayamayan Burak Yılmaz daha çok pozisyona girmeye başladı ve son iki maçta da gollerini attı. Beklerdeki Gökhan Gönül ve Caner Erkin de takımı geriden ateşliyor. Neredeyse 90 dakika boyunca iki oyuncu da forvet gibi mücadele ediyor. Birkaç hafta önce geleceği karanlık gözüken Beşiktaş’ta futbolcular bir başka hırs ve iştahla oynarken yönetim, futbolcu, taraftar birlik içinde ve üstelik yeniden şampiyonluk konuşuluyor.

Yeni Pascal!

∂ Yıllardır Beşiktaşlı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Pascal Nouma’ya rakip çıktı: Kevin Prince Boateng. İlk maçında oyuna girer girmez golünü atan ve bütün stada kendisinin de çok sevdiği İbrahim Tatlıses’in ‘Bi’ Tanem’ şarkısını söylettiren Ganalı oyuncu, karşılaşma sonunda da tribünlere üçlü çektirdi. Kendisini hemen sevdiren Boateng, şimdiden siyah-beyazlı taraftarların yeni sevgilisi hâline geldi.



GÖRÜŞME BUGÜN

Luce geliyor!

∂ Beşiktaş’ta yönetimin futbol direktörlüğüne getirmek istediği Mircea Lucescu, bugün İstanbul’a gelecek. Başkan Çebi ile görüşecek olan Rumen teknik adam, anlaşma sağlanması hâlinde imzayı atarak görevine başlayacak.



KRAL’A İKAZ

Ofsayta düşme!

∂ Ligde üst üste üçüncü maçında da fileleri sarsan ve toplamda sekiz gole ulaşan Burak’ın eski hastalığı nüksetti. G.Antep maçında beş defa ofsayta düşen başarılı golcüye teknik heyet ikazda bulundu.



Başkan’ın dirseği kırıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Fulya Hakkı Yeten Tesislerinde kadın takımının maçını seyrederken yaşadığı kaza sebebiyle dirseğinde kırık meydana geldi. Hastanede tedavisi tamamlanan Çebi, evinde istirahate çekildi.