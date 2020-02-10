Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Boateng, "Gelmeden önce bana 'Takımın üzerinde çok büyük baskı var, takım ligde iyi gitmiyor ve sıralamada iyi değil' denildi. Ancak buraya geldikten sonra şunu gördüm, pozitif bir atmosfer var. Birliktelik ve arkadaşlık anlamında takımda durum çok iyi. Bunu başarmak zordur. İşler kötü giderken bu birlikteliği ve takımdaşlığı sağlamak zordur. Burada bunu gördüm. Sergen hocanın gelmiş olması burada çok büyük bir heyecan ve coşkuya neden oldu." diye konuştu.

Sergen Yalçın'la birbirilerini tanıma aşamasında olduklarını belirten Ganalı futbolcu, şunları aktardı:

"Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Hoca yeni geldi, ben takıma yeni katıldım. Önemli olan şu, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın benden ne talep ettiğini, ne tip bir oyun istediğini çok iyi anlayabiliyorum. Burada önemli olan hoca ve diğer insanlarla burada güven ilişkisi kurabilmek. Aşağı yukarı bir aylık sürecin sonunda ilişkimiz daha iyi bir noktaya gelecek. Hocanın kulüp için ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum. Buradaki atmosfere baktığımızda da şunu söyleyebilirim. Hocanın burada olması, buradaki varlığı kulübü gerçekten tekrar ayağa kaldırdı ve yukarı taşıdı. Atmosferde bunun da etkisi var. Burada çok iyi karşılandım. Uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken maç maç, adım adım ilerleyip bunu yukarı taşımak. Bu pozitif ve güzel duyguları her maça taşımak. "

"Daha iyisini hayal edemezdim"

Siyah-beyazlı forma altındaki ilk maçında golle tanışmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Boateng, "Harika bir başlangıç oldu. Daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi ve ben de buna katkı yaptım. Bu da beni çok mutlu etti. Gol atmak futbolcuyu her zaman mutlu eder ama ben bir takım oyuncusuyum. Benim gol atmam ve takımın kazanması beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile daha önce de temas halinde olan 32 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir zaman geç kalmış olmazsınız ama tabii ki maçtaki atmosferi görünce 'Daha önce gelebilirmişim' dedim. Şimdi buradaki pozitif havayı görünce burada mümkün olduğunca en uzun süre kalmak isterim. 3 yıl boyunca kalmak isterim ama tabii ki eşime de sormam gerekir. " değerlendirmesinde bulundu.

"Listedeki tek eksik Türkiye'ydi"

Şu ana kadar birçok takımda oynamasının hatırlatılması üzerine siyah-beyazlı futbolcu, "Seyahat etmeyi seviyorum. Aslına bakarsanız böyle olmasını ister miydim burası biraz tartışmalı. Çünkü şu anda futbolcu olma hayali kuran bir çocuğa sorsanız bir takımda oynamak istediğini ve bütün kariyerini bir takımda geçirerek efsane olmak istediğini söyler. Şunu da unutmamak gerekir, ben çok farklı liglerde çok farklı ülkelerde oynadım. Bu noktada da bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Çok farklı diller öğrendim, farklı kültürlerle tanıştım. Bundan dolayı da pişmanlığım yok. Listedeki tek eksik Türkiye'ydi ve onu da şimdi tamamlamış oldum." değerlendirmesinde bulundu.