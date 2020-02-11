Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Guilherme transferiyle Trabzonspor'la aralarındaki dostluğa zarar geldiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, "Sahanın içinde birbirimize rakip olabiliriz bu gayet doğal, herkes maçı kazanmak isteyebilir ama asla bunu stadın dışına taşımamamız lazım. Birbirimizle diyaloglarımızın mutlaka olması gerekiyor. Trabzonspor ile bizim ezelden gelen bir kardeşliğimiz var ve bunu korumak için çok büyük mücadeleler verdik. Ama maalesef Guilherme transferi ile kardeşliğimizi zedeleyecek bir duruma getirdiler." diye konuştu.

"Kardeşliğimizi zedelememek adına bu transfere müsaade ettik"

Bu transferin etik olmadığını kaydeden Gevrek şunları aktardı:

"Trabzonspor camiası ve taraftarına asla bir şey demiyorum ama yönetim olarak bunun doğru olmadığını bugün yüzlerine de söyledim. Bunun etik olmadığını, bunun yanlış bir şey olduğunu izah ettim. Guilherme transferinde 1 gün kala böyle bir girişimin yapılmasını doğru bulmadığımızı söyledik. Kaldı ki 40 bin avroyu yatırarak oyuncu alabiliyoruz deniliyordu. Gördük ki bütün bu parayı yatırarak gidemiyormuş. 40 bin avroyu yatırıp da bu oyuncuyu alamadılar. Bunun altını çizerek söylüyorum çünkü Malatyaspor taraftarı bizi bekliyor, bu konuda cevap bekliyor. Bunun karşılığında bedel alarak, hatırı sayılan insanlar araya girince Trabzon ile olan kardeşliğimizi zedelememek adına bu transfere müsaade ettik. Yoksa bu transfer 40 bin avro ile bitmedi, yaklaşık olarak 500 bin avroya bitti. Bunu da bütün Malatyaspor taraftarının bilmesinde fayda var. Trabzon taraftarları ile böyle bir husumet içinde olmak istemiyoruz ama yönetimsel olarak bana göre ve Trabzonluların da kabul etmeyeceği bir konu olduğunu düşünüyorum."

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrasında Trabzonspor ile oynayacakları maçın ertelenmesine değinen Gevrek şunları aktardı:

"Türkiye'de belki de son zamanlarda çok konuşulduk. Ertelenen maç oldu. Federasyona ve Trabzonspor tarafına maalesef bu işi anlatamadık bir sıkıntı oldu. Bir daha da bu konuyu konuşmamak üzere kapatmak istiyorum çünkü gündemi çok işgal etti. Biliyorsunuz hem Malatya'da hem de Elazığ'da deprem oldu. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Benim de ailem, köyüm orada en çok etkilenenlerden biri. Tabii burada maçın oynanıp oynanmaması konuşulunca aslında maçı oynamak istemedik altını çizerek söylemek istiyorum. İlla da o maç oynansın demedik. Ama bu farklı algılandı. Bu konuyu da bugün federasyonumuzda netleştirdik. Böyle bir şey olduğu için biz bu maçı oynamak istemedik ve bu konu maalesef çok konuşuldu. Sanki biz bu durumda maçı oynamak istiyormuşuz gibi bir taraf olduk. Aslında bu iş böyle değildi. Biz bu ertelemenin şeklinin bu şekilde olmamasına karşı çıktık ve bugün de bunun doğru olmadığını federasyon başkanımız ve yöneticilere izah ettik. O anlamda biz bu maçı oynama taraftarı değildik."

"Hedefimiz ilk 8"

Ligdeki durumlarını ile ilgili de konuşan Gevrek ikinci yarıda iyi gitmediklerini kaydederek, "İkinci yarıya başladık, iyi gitmiyoruz. Bir gidişat var belki de göründüğü gibi kötü bir gidişat var. Ama bu kötü olacak anlamına da gelmiyor. 6 yıldır buradayız, bu zamana kadar krizler yaşadık. Malatyaspor camiasının da şunu bilmesinde fayda var diye düşünüyorum; biz 6 senedir Allah'a çok şükür ki çıtayı yükselterek gidiyoruz. Belki son haftalarda maç kazanamıyoruz, kötü bir gidişat var diye görünüyor ama bu takım kaliteli bir takım. Biz bir olursak Allah'ın izni ile çok rahat bir şekilde çıkış yaparak ligi hedeflediğimiz yerlerde bitiririz. Daha önce de söylemiştik, hedefimiz ilk 8."