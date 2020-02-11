Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. PDFK'ya yapılan sevkler şu şekilde:

"Trabzonspor A.Ş. Kulübü'nün 08.02.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor A.Ş. Kulübü futbolcusu Alexander Sorloth'un aynı müsabakadaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü idarecisi Semih Özsoy'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı ’sportmenliğe aykırı açıklama’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BTC Turk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 07.02.2020 tarihinde oynanan BTC Turk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü kaleci antrenörü Taner Kayakıran'ın 07.02.2020 tarihinde oynanan BTC Turk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Tamer Açar'ın aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gençlerbirliği Kulübü'nün 08.02.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ’8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'nün 08.02.2020 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Adanaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ’merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adanaspor A.Ş. Kulübü'nün 08.02.2020 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Adanaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Altay Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan Altay-Boluspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Boluspor Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan Altay-Boluspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ’5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 10.02.2020 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca ve ’5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü teknik sorumlusu Erkan Sözeri'nin aynı müsabakadaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü idarecisi Suat Aydın'ın aynı müsabakadaki ’hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca 11.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü futbolcusu Hasan Hatipoğlu'nun aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü idarecisi Ahmet Dal'ın aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kırşehir Belediyespor Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan Kırşehir Belediyespor-Tuzlaspor A.Ş TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kırşehir Belediyespor Kulübü idarecisi Ramazan Yılmaz'ın aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sarıyer Kulübü'nün 08.02.2020 tarihinde oynanan Sarıyer-Manisa Futbol Kulübü TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Sarıyer Kulübü doktoru Mustafa Kemal Dursun'un aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Sarıyer Kulübü görevlisi Mehmet Yüksel'in aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Şanlıurfaspor Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor-AMED Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."