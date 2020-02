Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde başta Rıza Kayaalp'in elenmesi olmak üzere üzücü sonuçlar alan millî takımımız, ikinci gün bir nebze de olsa sevindirdi. 60 kiloda Kerem Kamal turnuvada fırtına gibi esti. Millî sporcumuz ilk turda Ukraynalı Abovian'ı 6-2, çeyrek finalde güçlü rakibi Rus Lokyaev'i 6-1 yenerek yarı finale yükseldi. Kamal bu turda Gürcü Amiran Shavadze'yi müthiş bir güreşten sonra 9-0'la devirerek finale çıkmayı başardı. Sporcumuz bugün finalde Ermeni Gevorg Gharibyan'la altın madalya için karşılaşacak.



> Can bronz arıyor

72 kilo güreşçimiz Selçuk Can da başarılı güreşler attı. Rakiplerini bir bir deviren Can yarı finalde Gürcü Lomadze'ye 7-0 yenilmekten kurtulamadı. Can bugün Rus Kurak'la bronz maçına çıkacak. 67 kiloda Enes Başar, 97 kiloda Cenk İldem repesaj maçları yapacak. Öte yandan dün akşam bronz maçına çıkan Metehan Başar, Rus Komarov'a 3-1 yenilerek Avrupa beşinciliğiyle yetindi. Güreşler 18:45'te başlayacak ve TRT Spor2'den canlı yayınlanacak.



BİLEĞİNE KUVVET

Finale gelene kadar rakiplerine sadece 3 puan veren Kerem Kamal bugün şampiyonluk için mindere çıkacak. Öte yandan 55'te Doğuş Yazıcı, 82'de Burhan Akbudak repesaj maçlarını kaybederek turnuvadan elendi.