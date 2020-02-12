Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray’da dün nefesler tutulmuş, gözler mahkemeye çevrilmişti. Bütün sarı-kırmızılı camiayı ilgilendiren duruşmada 7. Sulh Hukuk Mahkemesi “Hâkim müdahalesi’’ talebinin reddi yönünde karar verdi. Galatasaraylı iki üyenin açtığı davada muhalefetin beklentisi, çıkacak karar neticesinde kulübün seçime gitmesi yönündeydi. Eğer sonuç bu şekilde olsaydı kayyum tayin edilecek ve Galatasaray Kulübü’nde seçim kararı çıkacaktı. Ancak yönetimin lehinde çıkan bu karar neticesinde kayyum riski ortadan kalktı. Mustafa Cengiz ve yönetimi de tabiri caizse rahat bir nefes aldı.



> 21 Şubat’a dikkat!

Mustafa Cengiz ve yönetimi zorlu bir virajı geçmiş olsa da önlerinde onları bekleyen kritik bir gün daha var. Şimdi gözler 21 Şubat Cuma günü 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek davada. İdari ibrasızlık sonrası yöneticiler Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak’ın açtığı dava sonrası koydurduğu tedbir kararı davası görülecek. Bu davadan da tedbir kararının devamı yönünde karar çıkması hâlinde Cengiz yönetiminin görev süresini tamamlaması için önünde hukuki bir mâni kalmayacak. Aksi takdirde sarı-kırmızılı camia yeniden seçim havasına girecek.



Âdem Falcao’yu aratmadı

Radamel Falcao ile Andone’nin yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendiren ve ligdeki son Kasımpaşa maçında iki gol birden atan Âdem Büyük, bugün de kupada Fatih Terim’in gol ümidi olacak. Hücumun her bölgesinde aktif görünen ve bulduğu fırsatları da değerlendirmeye çalışan Büyük, Falcao yetişene kadar bir numaralı forvet konumunda kalacak. Sakatlığı geçen Andone takımla çalışmalara başladı ama tam olarak hazır değil.



ESKİ YÖNETİCİDEN...

Hisse satışına tepki geldi

Galatasaray’da son 34 günde yüzde 4,8 hisse satışı yapıldı. Bu duruma Dursun Özbek’in yönetiminde görev alan eski yönetici Ural Aküzüm’den tepki geldi. Sportif AŞ’nin hisselerinin satışı sonrası, kasaya 58,6 milyon TL girmesine rağmen Aküzüm ‘’Bizim sekiz yıllık görev süremizde hisse satışı kırmızı çizgimizdi. Satılsa bile hep fazlasıyla yerine kondu. Sportif AŞ bizim yedek akçemizdir” diyerek durumdan rahatsızlığını dile getirdi.



ERKEN GOL ŞART

Kupada tur hesapları

Türkiye Ziraat Kupası yarı finali ilk maçında, Alanya’ya 2-0 yenilen Aslan tur hesabı yapıyor. Ki taktik planda da erken gol var. Sarı-kırmızılılar ligde de formda olan ve fiziki gücü yüksek rakibi önünde erken gol bularak tur için gerekli skoru elde etme düşüncesinde. Türk Telekom’da 20.30’da başlayacak olan ve A Spor’dan naklen yayınlanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



AYLIK TOPLANTI

Divan günü

Galatasaray’da şubat ayı divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Saat 13.30’da Galatasaray Lisesinde gerçekleşecek toplantı Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacak. Muhalefetten birçok ismin konuşma yapmaya hazırlandığı toplantıda tansiyonun bir hayli yüksek olacağı görüşü ağırlıkta. Son dönemde Divan Kurulu Başkanı ile Başkan Mustafa Cengiz’in yıldızı pek barışmıyordu.